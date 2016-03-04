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Can Dündar: İktidar korkudan illegaliteye geçti, panikle uçuruma koşuyor
"Hukuksuzluk da onları kurtarmaz"
Zaman gazetesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nce kayyum atanarak el konmasının ardından Can Dündar tahliye olduktan sonra attığı ilk tweet'te "Açık cezaevinden ilk merhaba! İktidar korkudan illegaliteye geçti, panikle uçuruma koşuyor. Hukuksuzluk da kurtarmaz. Türkiye susmaz" dedi.
Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararının ardından, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'den 26 Şubat'ta tahliye edilmişti.
Can Dündar'ın attığı tweet şöyle:
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