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"AYM, Can Dündar ve Erdem Gül kararının gerekçesini yazdı, şu an imzada"

AYM üyesine dayandırılan kulis...

02 Mart 2016 13:57

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tahliyelerinin yolunu açan "hak ihlali" kararı sonrası tartışmaların odağı haline gelen Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesinin, Yüksek Mahkeme'nin kararlarında başvurucuların 'kimlikleri, kişilikleri'nin değil, başvuru dosyasındaki dayanaklarının dikkate alındığına işaret ettiği ileri sürüldü. Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın haberina göre, Sabah gazetesinin dünkü manşetinde (1 Mart 2016) gündeme getirilen AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın, geçmişte yaptığı “AYM’nin gerekçesi yazılmadan, karar açıklanması anayasaya aykırı” sözleri hakkında da konuşan üye “Gerekçeli karar yazıldı, şu anda imzada” yanıtını verdi.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, dün Avrupa Konseyi’nin evsahipliğinde gerçekleştirilen “AYM’ye bireysel başvuru sisteminin desteklenmesi ortak projesi”nin açılış koferansında yaptığı açıklamada, "AYM'nin kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "AYM’nin verdiği kararlar herkesi ve her kurumu bağlamaktadır" cevabını vermişti.

AYM üyesinin kararın nasıl alındığını şöyle anlattığı öne sürüldü:

“Tamamen başvurucuların dosyası üzerinden AİHM ve AYM içtihatları doğrultusunda görüşme yapıldı. İddianame üzerinden bir inceleme söz konusu olmadı, olmaz da. Karar verirken, başvurucuların kimliğinin, kişiliğinin önemi yoktur. Hak ihlali var mıdır yok mudur, oradan bakıyoruz. Toplantı tarihi belirlenirken de başvurucunun derece mahkemelerindeki duruşma günü ya da davanın seyrine bakılmaz. Tutukluluk hali Başkan’ın da söylediği gibi gündem önceliğini belirliyor. Nitekim bu kararda da öyle oldu.”

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