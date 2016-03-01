Sabah: AYM Başkanı Arslan "Gerekçe yazılmadan karar açıklamak anayasaya aykırı" demiş

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Sabah gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün özgürlüklerinin yolunu açan "hak ihlali" kararı sonrası tartışmaların odağı haline gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 2008'de yaptığı bir açıklamayı gündeme getirdi. Gazetenin bugünkü nüshasında (1 Mart 2016) manşetten "AYM Başkanı Arslan fena yakalandı" başlığıyla verilen haberde, "Dündar ve Gül hakkında verdiği "hak ihlali" kararında gerekçe açıklamayan AYM Başkanı, 2008'de bunun anayasaya aykırı olduğunu söylemişti. Başkan, yakındığı ihlalin altına imza attı" ifadeleri yer aldı.

Prof. Arslan'ın o dönem Polis Akademisi bünyesindeki Güvenlik Bilimleri Merkezi'nin öğretim üyesi olduğu hatırlatılan haberde polis akademisi için "Paralel yapının eline geçtiği iddiasıyla kapısına kilit vurulan kurum" yorumu yapıldı.

"AYM bu kuralı ihlal ediyor"

Arslan söz konusu panelde şunları söylemişti:

"Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi sürekli yaptığı gibi 153'üncü maddeyi de ihlal etmiştir. Yani gerekçesi açıklanmadan, gerekçesi yazılmadan bu iptal kararını yine açıklamıştır. Bu Anayasa hükmünün yorumlanması, yorumlanarak işte, 'gerekçesi yazılmadan bazı kararlar açıklanabilir' şeklinde anlamlandırılması imkânsızdır. Çünkü o kadar yalın bir ifadedeki iptal kararları, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Bunu 100 kişiye sorduğunuzda 100 kişi de aynı şekilde anlayacaktır. Çünkü burada esneklik, elastiki bir şey yok. Önce gerekçesini yazacaksınız kararların ondan sonra açıklayacaksınız. Ama uzun süredir Anayasa Mahkemesi bu kuralı, bu anayasa normunu ihlal ediyor ve gerekçesini yazmadan kararlarını açıklıyor."

"Gül döneminde 10 isim atanmıştı"

AYM'nin Dündar ve Gül hakkındaki "hak ihlali" kararını "jet hızıyla gündeme aldığının" öne sürüldüğü haberde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün uzun yıllar danışmanlığını yapan Ahmet Sever'in Can Dündar'a yazdığı mektuba gönderme yapılarak, "Sever'in Köşk'te çalıştığı dönemde kararı veren AYM heyetine 10 isim atanmıştı" dendi.