13. Filmekimi başlıyor; işte biletleri kapışılan 43 film...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından her yıl gerçekleştirilen Filmekimi etkinliklerinin 13'üncüsü, 11-17 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşiyor. Etkinliklerde; Sundance, Berlin, Cannes, Venedik, Toronto gibi saygın festivallerde prömiyer yapan; Godard, Cronenberg, Leigh, Loach ve Sissako gibi ustaların son yapıtlarının da aralarında bulunduğu, biletleri günler öncesinden tükenen 43 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. 7 gün boyunca İstanbul’da olacak olan 13. Filmekimi, Ekim ayı boyunca Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Trabzon’u ziyaret edecek.

Hürriyet’in haberine göre, Ekim ayı boyunca birçok şehri gezecek olan Filmekimi, İstanbul’da son yıllarda olduğu gibi Atlas, Beyoğlu ve Nişantaşı Citylife City’s sinemalarında yapılacak. Bu yıl ilk defa Kadıköy’de de gerçekleşecek olan gösterimler, Kadıköy Rexx Sineması’nın büyük salonunda izlenebilecek. Filmekimi gösterimleri tüm sinemalarda, geçen yıllarda olduğu gibi 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da yapılacak.

Filmler Türkiye’yi gezecek

2011 yılından bu yana Türkiye’nin farklı her şehirlerinde sinemaseverlerle buluşan Filmekimi, bu yıl da Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Trabzon’a uğrayacak.

Etkinlik, Gaziantep’te 2-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Zeugma Film Festivali’nin yabancı film programını üstlenecek. Filmekimi, Zeugma Film Festivali ve Kırkayak Kültür Merkezi işbirliğiyle yapılacak gösterimler, 13. Filmekimi paralelinde düzenlenecek.

Filmekimi, Ankara Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda 10-12 Ekim, İzmir Karaca Sineması’nda 15-19 Ekim, Bursa Cinetech Korupark Sinemaları’nda 17-19 Ekim, Diyarbakır N-City AVM Avşar Sinemaları’nda 24-26 Ekim, Şanlıurfa Emek Sineması’nda 24-26 Ekim ve Trabzon Lara Sinemaları’nda 31 Ekim-2 Kasım’da gerçekleşecek.

Açılış ve kapanış etkinlikleri

13. Filmekimi’nin İstanbul gösterimlerinin açılış ve kapanış günlerinde, Fil’m Hafızası işbirliğiyle iki eğlenceli etkinlik düzenlenecek. Filmekimi’nin bu yıl ilk defa Kadıköy’e geçmesinin şerefine, 11 Ekim Cumartesi gecesi Kadife Sokak’ta “Filmekimi 216” etkinliği gerçekleştirilecek.

“Filmekimi 216” partisi, 11 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’den itibaren yedi ayrı mekâna yayılacak ve ödüllü yarışmalarla gece boyu devam edecek. Etkinliğine katılım ücretsiz olacak.

Kadıköy’ün ünlü mekânlarından Stereogun, Dunia, Liman Kahvesi (3 mekân), Trip ve Hera’ya üzerinde 13. Filmekimi afişine ait görseller bulunan bardak altlıkları yerleştirilecek. Mekânların en az dördünden bardak altlıklarını toplayarak, 13. Filmekimi afişini tamamlayıp #filmekimi216 etiketiyle Instagram’da paylaşan ilk 20 kişi, Filmekimi 212 partisine davetiye kazanacak.

Ayrıca, "Filmekimi 216”etkinliğine dâhil olan mekânlarda, sinema sohbetlerine ve yarışmalara eşlik edecek tüm içecekler gece boyunca %10 indirimle sunulacak.

Filmekimi’nin Fil’m Hafızası işbirliğiyle yapacağı diğer etkinlik ise, 17 Ekim Cuma gecesi, Filmekimi’nin İstanbul ayağının son gecesinde Public House’da gerçekleştirilecek. “Filmekimi 212” etkinliğinin biletleri tam 25 TL ve indirimli 15 TL olarak temin edilebilecek.

Etkinlik biletleri

İstanbul’da Filmekimi biletleri, Biletix satış noktaları, Biletix internet sitesi (biletix.com), Biletix çağrı merkezi (216 556 98 00) ile Atlas ve Rexx sinemalarında kurulacak gişelerden satın alınabiliyor.

Filmekimi’nin İstanbul ayağının biletleri hafta içi gündüz seanslarında (11.00, 13.30, 16.00) 6 TL, hafta sonu gündüz seansları ve tüm 19.00 seanslarında tam 16, indirimli 11 TL, tüm 21.30 seanslarında ise 16 TL.

Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi 24 Eylül’de başlıyor: Siyah Lale Kart üyeleri 24 Eylül Çarşamba, Beyaz, Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri 25 Eylül Perşembe ve 26 Eylül Cuma günlerinde özel indirimlerle biletlerini alabilecek.

İzmir, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Trabzon’da gösterimlerinin biletleri gösterimler başlamadan bir hafta önce, Ankara gösteriminin biletleri ise 1 Ekim’den itibaren Biletix satış noktaları, Biletix internet sitesi (biletix.com), Biletix çağrı merkezi (216 556 98 00) ve sinemalarda kurulacak gişelerden temin edilebilecek.

Filmekimi bilet ücretleri, İzmir’de tam 12 öğrenci 10, Bursa’da tam 10, indirimli 8; Ankara’da tam 11, indirimli 9; Trabzon ve Diyarbakır’da tam 9, indirimli 7; Şanlıurfa’da ise tam 8, indirimli 6 TL olacak. Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) Ankara, İzmir ve Bursa’da 5 TL, Diyarbakır, Urfa ve Trabzon’da 4 TL olacak.

13. Filmekimi'nin sponsoru Vodafone FreeZone, sinema kampanyasını Filmekimi'nde de sürdürecek. Vodafone FreeZone'lu sinemaseverler, Filmekimi'nde bir bilet aldıklarında aynı seans için bir bilet de hediye kazanacaklar. Kampanyalı bilet satışları 27 Eylül Cumartesi gününden itibaren Filmekimi ana gişeleri ve “biletix.com” adresi üzerinden yapılacak. Kampanya koşulları hakkında ayrıntılı bilgi “vodafonefreezone.com” sitesinde yer alıyor.

Gösterim programı

Filmekimi’nin gösterim programına, etkinliğin web sitesi olan filmekimi.iksv.org’dan ve İKSV Mobil uygulamasından ulaşılabiliyor. İKSV Mobil uygulaması ise, AppStore ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor. Filmlerin hakkında bilgileri, gösterim çizelgesini, etkinlikleri ve diğer tüm ayrıntıları içeren Filmekimi broşürleri Filmekimi sinemalarından da temin edilebiliyor. Aynı zamanda Filmekimi’nin Facebook ve Twitter sayfalarından güncel bilgiler takip edilebilir.

Filmekimi’nde gösterilecek filmlerin listesi şu şekilde:

- Ayrı Dünyalar / Inbetween Worlds / Feo Aladag / Almanya

- Seni Seviyorum Rio / Rio, I Love You / Vicente Amorim, Guillermo Arriaga, Stephan Elliott, Im Sang-soo, Nadine Labaki, Fernando Meirelles, Carlos Saldanha, Paolo Sorrentino, John Turturro, Andrucha Waddington / Brezilya-ABD

- İnsanları Seyreden Güvercin / A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence / Roy Andersson / İsveç

- Karda Bir Beyaz Kuş / White Bird in a Blizzard / Gregg Araki / ABD

- Dönüş / The Turning / Tony Ayres, Robert Connolly, Claire McCarthy, Stephen Page, Simon Stone, Warwick Thornton, Mia Wasikowska, David Wenham / Avustralya

- Saraybosna’nın Köprüleri / Bridges of Sarajevo / Aïda Begic, Leonardo Di Costanzo, Jean-Luc Godard, Kamen Kalev, Isild Le Besco, Sergei Loznitsa, Vicenzo Marra, Ursula Meier, Vladimir Perisic, Cristi Puiu, Marc Recha, Angela Schanelec, Teresa Villaverde / Fransa-Bosna Hersek-İsviçre-İtalya-Portekiz-Bulgaristan

- Aşkın Halleri / The Disappearance of Eleanor Rigby: Them / Ned Benson / ABD

- Çile / Kreuzweg / Stations of the Cross / Dietrich Brüggemann / Almanya

- Kök / I Origins / Mike Cahill / ABD

- İlk Güreşte Aşk / Love at First Fight / Thomas Cailley / Fransa

- Havana’ya Dönüş / Return to Ithaca / Laurent Cantet / Fransa

- Whiplash / Damien Chazelle / ABD

- Palo Alto / Gia Coppola / ABD

- Yıldız Haritası / Maps to the Stars / David Cronenberg / Fransa-Kanada-Almanya

- İki Gün, Bir Gece / Two Days, One Night / Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne / Belçika-İtalya-Fransa

- Mommy / Xavier Dolan / Kanada

- Jersey Boys / Clint Eastwood / ABD

- Björk: Biophilia Live / Nick Fenton, Peter Strickland / İngiltere

- Pasolini / Abel Ferrara / Fransa-Belçika-İtalya

- New York’a Hoş Geldiniz / Welcome to New York / Abel Ferrara /

- Geronimo / Tony Gatlif / Fransa

- Dile Veda / Goodbye to Language / Jean-Luc Godard / Fransa

- Çılgın Aşk / Amour fou / Jessica Hausner / Avusturya-Luxemburg-Almanya

- Arayış / The Search / Michel Hazanavicius / Fransa-Gürcistan

- Soğuk Cennet / Snow in Paradise / Andrew Hulme / İngiltere

- Dingin Sular / Still the Water / Naomi Kawase / Japonya-Fransa-İspanya

- Bire Bir / One on One / Kim Ki-duk / Güney Kore

- Bay Turner / Mr. Turner / Mike Leigh / İngiltere

- Çocukluk / Boyhood / Richard Linklater / ABD

- Özgürlük Dansı / Jimmy’s Hall / Ken Loach / İngiltere-İrlanda-Fransa

- Buz, Kar ve İntikam / In Order of Disappearance/ Hans Petter Moland / Norveç

- Beyaz Tanrı / White God / Kornél Mundruczo / Macaristan-Almanya-İsveç

- Mısır Adası / Corn Island / George Ovashvili / Gürcistan-Almanya-Fransa

- Turist / Force Majeur / Ruben Östlund / İsveç-Danimarka-Norveç

- Issız Toprak / Young Ones / Jake Paltrow / ABD

- Kirli Para / The Drop / Michael R. Roskam / ABD

- Mucizeler / Le meraviglie / The Wonders / Alice Rohrwacher / İtalya-İsviçre-Almanya

- Mezara Kadar / A Hard Day / Kim Seong-hun / Güney Kore

- Timbuktu / Abderrahmane Sissako / Fransa-Moritanya

- Miss Julie / Liv Ullmann / Norveç-İngiltere

- İnsan Sermayesi / Human Capital / Paolo Virzì / İtalya-Fransa

- Yuvaya Dönüş / Coming Home / Zhang Yimou / Çin

- Leviathan / Andrey Zvyagintsev / Rusya