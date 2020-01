Cannes’dan ödüllü 4 film Filmekimi’nde

İstanbul ayağı 11-17 Ekim’de yapılacak 13. Filmekimi, sinema keyfiniTürkiye ’nin farklı şehirlerine de taşıyacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Vodafone FreeZone sponsorluğunda gerçekleştirilecek Filmekimi’nde bu yıl da usta yönetmenlerin son yapıtları, festival hitleri ve ödüllü filmler izlenebilecek.

Radikal’de yer alan habere göre, Sundance, Cannes, Venedik ve Toronto gibi festivallerde prömiyer yapan 40’a yakın filmin gösterileceği festival, İstanbul’un ardından Ankara , İzmir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon ve Konya’daki sinemaseverlerle buluşacak. Filmekimi, 2-9 Kasım’da Gaziantep’te gerçekleşecek Zeugma Film Festivali’nin yabancı film programını üstlenecek. Zeugma Film Festivali, Filmekimi ve Kırkayak Kültür Merkezi işbirliğinde gerçekleşecek gösterimler, 13. Filmekimi paralelinde düzenlenecek.

Filmekimi’nin ilk açıklanan programında Cannes’dan ödüllü filmler var. ‘Dönüş’le tanınan Andrei Zvyagintsev’in Cannes’da senaryo ödülü kazanan filmi ‘Leviathan’; David Cronenberg’in Cannes’da Julianne Moore’a kadın oyuncu ödülü kazandıran ve Mia Wasikowska, John Cusack, Robert Pattinson, Olivia Williams gibi yıldızların rol aldığı filmi ‘Maps to the Stars’; İngiliz yönetmen Mike Leigh’in büyük İngiliz ressam Joseph Mallord William Turner’ın hikayesini anlattığı ve başrol oyuncusuna Cannes’da erkek oyuncu ödülü getiren son filmi ‘Mr. Turner’; Afrika sinemasının önemli isimlerinden Abdrerrahman Sissako’nun Cannes’da Ekümenik jüri ödülü getiren filmi ‘Timbuktu’ Filmekimi programında.

Ayrıca Damien Chazelle’in Sundance’te hem izleyici hem de büyük jüri Ödülü kazandıran psikolojik gerilim filmi ‘Whiplash’ da festivalde gösterilecek.

İlk düzenlendiği 2002 yılından bu yana İstanbullu sinemaseverlerden büyük ilgi gören etkinlik, geçen yıl 48 bin izleyiciyle buluştu, salonlardaki doluluk oranı yüzde 99’a ulaştı.

Filmekimi’ne ilişkin ayrıntılı bilgi için “facebook.com/filmekimi” ve “twitter.com/filmekimi2014” adresleri ziyaret edilebilecek.