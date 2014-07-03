T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Cannes’dan ödüllü 4 film Filmekimi’nde

Cannes'dan ödüllü dört film; Leviathan, Maps to the Stars, Mr. Turner ve Timbuktu ekimde Filmekimi'nde

03 Temmuz 2014 12:59

İstanbul ayağı 11-17 Ekim’de yapılacak 13. Filmekimi, sinema keyfiniTürkiye ’nin farklı şehirlerine de taşıyacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Vodafone FreeZone sponsorluğunda gerçekleştirilecek Filmekimi’nde bu yıl da usta yönetmenlerin son yapıtları, festival hitleri ve ödüllü filmler izlenebilecek.

Radikal’de yer alan habere göre, Sundance, Cannes, Venedik ve Toronto gibi festivallerde prömiyer yapan 40’a yakın filmin gösterileceği festival, İstanbul’un ardından Ankara , İzmir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon ve Konya’daki sinemaseverlerle buluşacak. Filmekimi, 2-9 Kasım’da Gaziantep’te gerçekleşecek Zeugma Film Festivali’nin yabancı film programını üstlenecek. Zeugma Film Festivali, Filmekimi ve Kırkayak Kültür Merkezi işbirliğinde gerçekleşecek gösterimler, 13. Filmekimi paralelinde düzenlenecek.

Filmekimi’nin ilk açıklanan programında Cannes’dan ödüllü filmler var. ‘Dönüş’le tanınan Andrei Zvyagintsev’in Cannes’da senaryo ödülü kazanan filmi ‘Leviathan’; David Cronenberg’in Cannes’da Julianne Moore’a kadın oyuncu ödülü kazandıran ve Mia Wasikowska, John Cusack, Robert Pattinson, Olivia Williams gibi yıldızların rol aldığı filmi ‘Maps to the Stars’; İngiliz yönetmen Mike Leigh’in büyük İngiliz ressam Joseph Mallord William Turner’ın hikayesini anlattığı ve başrol oyuncusuna Cannes’da erkek oyuncu ödülü getiren son filmi ‘Mr. Turner’; Afrika sinemasının önemli isimlerinden Abdrerrahman Sissako’nun Cannes’da Ekümenik jüri ödülü getiren filmi ‘Timbuktu’ Filmekimi programında.

Ayrıca Damien Chazelle’in Sundance’te hem izleyici hem de büyük jüri Ödülü kazandıran psikolojik gerilim filmi ‘Whiplash’ da festivalde gösterilecek.

İlk düzenlendiği 2002 yılından bu yana İstanbullu sinemaseverlerden büyük ilgi gören etkinlik, geçen yıl 48 bin izleyiciyle buluştu, salonlardaki doluluk oranı yüzde 99’a ulaştı.

Filmekimi’ne ilişkin ayrıntılı bilgi için “facebook.com/filmekimi” ve “twitter.com/filmekimi2014” adresleri ziyaret edilebilecek.

ETİKETLER

cannesödüllü4filmfilmekimileviathanmaps to the starsmr turnertimbuktu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24