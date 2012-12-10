12 bin liralık hediye sınırı aşağı çekilecek

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara
TBMM Siyasi Etik Komisyonu üyesi CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, milletvekillerine 12 bin TL’lik hediye ile yaşanan tartışmanın toplumun hassasiyetlerini gösterdiğini söyledi.
“Biz de bu memleketin dışında değiliz” diyen Ekşi, bazı noktalarda kendisinin de itirazlarına dikkat çekti.
Komisyon, taslak metnini hafta içinde yapacağı toplantıyla şekillendirecek.
Milletvekiline 12 bin liralık hediyede sınır aşağıya çekilmesi planlanan toplantıda toplumun hassasiyetleri çerçevesinde yeniden bir ölçüt konulacak.
12 bin TL’lik ölçüt, milletvekili ödenek ve yolluklarının toplamının baz alınarak belirlendi.
Komisyonda, AKP’de Köksal Toptan, MHP’de Sümer Oral ve BDP’den Adil Kurt var.