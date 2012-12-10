12 bin liralık hediye sınırı aşağı çekilecek

CHP'li Umut Oran, milletvekiline hediyeye asgari ücret ölçütü istedi

CHP'li Oran, 'Şu anda milletvekillerinin alabileceği hediyenin üst sınırı net asgari ücretin 10 katı yani yaklaşık 7 bin TL. Bu miktar zaten çok yüksekken niçin 12 bin TL’ye çıkartıldı?' dedi