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Politika

CHP'li Umut Oran, milletvekiline hediyeye asgari ücret ölçütü istedi

CHP'li Oran, 'Şu anda milletvekillerinin alabileceği hediyenin üst sınırı net asgari ücretin 10 katı yani yaklaşık 7 bin TL. Bu miktar zaten çok yüksekken niçin 12 bin TL’ye çıkartıldı?' dedi

08 Aralık 2012 18:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e   “ Bir milletvekilinin 12 bin TL’ye kadar hediye alabilmesi rüşvet değil midir” diye sordu. Oran, hediye  sınırının asgari ücretle sınırlanması önerisinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, TBMM Etik Komisyonu’nun hazırladığı taslak kararla; halen asgari ücretin 10 katı olan milletvekilinin alabileceği hediye sınırının 12 bin TL’ye çıkarılması girişiminde bulunması üzerine konuyu TBMM Başkanlığına taşıdı.

 

12 bin TL’lik hediye rüşvet değil mi?

 

Oran’ın, 4 Aralık 2012 tarihinde TBMM Başkanı Çiçek’e yönelttiği yazılı soru önergesinde yanıt bekleyen sorular şöyle:

"-TBMM Etik Komisyonu, aldığı taslak kararda, milletvekillerinin alacağı hediyenin üst sınırını “Bir aylık ödenek ve yolluk” rakamına yani 12 bin TL’ye çıkarmasından haberdar mısınız? Bu kararın alınmasında sizin etkiniz oldu mu?

-Şu anda milletvekillerinin alabileceği hediyenin üst sınırı net asgari ücretin 10 katı yani yaklaşık 7 bin TL. Bu miktar zaten çok yüksekken niçin 12 bin TL’ye çıkartıldı?

-ABD’de bu sınır 50 dolar iken İngiltere ve İtalya’da memur ve siyasiler en çok 350 TL’lik hediye alabiliyorken Türkiye’de 12 bin TL’lik bir miktar belirlenmesi size mantıklı geliyor mu?

-Bir milletvekilinin 12 bin TL’ye kadar hediye alabilmesi rüşvet değil midir? 12 bin TL’lik hediye olur mu?

-Bir milletvekilinin hediye sınırının bir asgari ücretle yani 750 TL ile sınırlanması mantıklı değil midir? Sınırın 750’ye düşürülmesi için girişimde bulunacak mısınız?"

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