Eski Etik Kurulu Başkanı: Vekillere 12 bin liralık hediye 'yasal rüşvet' olur

Eski Kamu Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, siyasiler için öngörülen 12 bin liralık hediyenin "yasayla öngörülmüş rüşvet" olacağını söyledi.

Süresi dolduğu için görevini 11 Eylül'de bırakan Etik Kurulu'na henüz atama yapılmazken, Eryılmaz, 4 parti temsilcisinden oluşan Etik Komisyonu'nun Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sunacağı Siyasi Etik Yasa Taslağı'nda 10 asgari ücret (7 bin 398 TL) olan hediye sınırını 12 bin liraya çıkarmasına tepki gösterdi.

Şehriban Oğhan'ın Hürriyet gazetesindeki haberine göre, Eryılmaz, hediye sınırının yükseltilmesini "yasal rüşvet" olduğunu söyledi. Eryılmaz şöyle konuştu:

"Bir yasal düzenlemenin en önemli unsuru kamu yararıdır. Bunda nasıl bir kamu yararı var? Milletvekilinin hediyeye niçin ihtiyacı var, hediye bir milletvekili için hak mıdır? Maaş ve harcırahları var. Batı'da böyle bir şey yok. Yasaya girerse vicdanlar sızlar."

"Milletvekilleri bu hediye faktörüyle baskı gruplarının etkisi altında daha fazla kalabilirler. Çünkü vergi affı gibi af niteliğinde kararlar veriyorlar, ekonomik düzenlemeler yapıyorlar. Hukukçu değilim ama yasayla böyle bir kanal açılırsa, yasayla öngörülmüş rüşvet olur."