T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Etik Kurulu Başkanı: Vekillere 12 bin liralık hediye 'yasal rüşvet' olur

Eryılmaz, 7 bin 398 lira olan hediye sınırının 12 bin liraya çıkarılmasına tepki gösterdi

08 Aralık 2012 10:50

Eski Kamu Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, siyasiler için öngörülen 12 bin liralık hediyenin "yasayla öngörülmüş rüşvet" olacağını söyledi.

Süresi dolduğu için görevini 11 Eylül'de bırakan Etik Kurulu'na henüz atama yapılmazken, Eryılmaz, 4 parti temsilcisinden oluşan Etik Komisyonu'nun Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sunacağı Siyasi Etik Yasa Taslağı'nda 10 asgari ücret (7 bin 398 TL) olan hediye sınırını 12 bin liraya çıkarmasına tepki gösterdi.

Şehriban Oğhan'ın Hürriyet gazetesindeki haberine göre, Eryılmaz, hediye sınırının yükseltilmesini "yasal rüşvet" olduğunu söyledi. Eryılmaz şöyle konuştu:

"Bir yasal düzenlemenin en önemli unsuru kamu yararıdır. Bunda nasıl bir kamu yararı var? Milletvekilinin hediyeye niçin ihtiyacı var, hediye bir milletvekili için hak mıdır? Maaş ve harcırahları var. Batı'da böyle bir şey yok. Yasaya girerse vicdanlar sızlar."

"Milletvekilleri bu hediye faktörüyle baskı gruplarının etkisi altında daha fazla kalabilirler. Çünkü vergi affı gibi af niteliğinde kararlar veriyorlar, ekonomik düzenlemeler yapıyorlar. Hukukçu değilim ama yasayla böyle bir kanal açılırsa, yasayla öngörülmüş rüşvet olur."

ETİKETLER

bilal eryılmazetik kurulumilletvekilihediyerüşvet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24