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Vekiller 120 bin liraya kadar olan kira ve faiz gelirlerini göstermeyecek...

Siyasi Etik Kanun taslağında sürpriz bir düzenleme daha yer aldı

08 Aralık 2012 11:00

Siyasi Etik Kanunu taslağı yasalaşırsa, milletvekilleri 120 bin liraya kadar olan kira ve faiz gelirlerini mal beyanında göstermeyecek.

Milletvekillerinin 12 bin liralık hediyeleri kabul edebileceğini öngören maddesiyle büyük tartışma yaratan Siyasi Etik Kanun taslağında sürpriz bir düzenleme daha yer aldı.

Önder Yılmaz'ın Milliyet gazetesindeki haberine göre; değişiklikle birlikte, vekillerin beyan etmek zonda olmadıkları gelirlerin miktarı 15 bin liradan 120 bin liraya yükseliyor. Bu kalemler arasında kira, faiz ve tarımsal üretim gelirleri de var.

Ayrıca konferans, makale gibi işlerden aldıkları ücretlerin 24 bin liralık kısmı da beyan dışı olacak.

ABD'de siyasiler mal varlıklarının tümünü açıklamak zorunda. İngiltere'de her yıl tüm mal varlıkları açıklanıyor. Fransa ve Almanya'da da uygulama aynı...

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