12 bankaya ağır ceza: 1 milyar 116 milyon TL

Rekabet Kurulu, Türkiye'de faaliyet gösteren 12 banka hakkındaki soruşturmada kararını verdi. Buna göre, mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar' maddesinin ihlal edildiği belirlendi. Kurul, hakkında soruşturma yürüttüğü 12 bankaya toplam 1 milyar 116 milyon 957 bin 468,76 lira ceza verdi

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Türkiye'de faaliyet gösteren 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında anlaşma veya uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma, kredi kartı ihraç eden bankaların kredi kartı alışveriş ve gecikme faizi oranlarını da kapsayacak şekilde faiz oranlarını anlaşarak belirlediği iddiaları üzerine, Kurul'un, mevduat, kredi ve kredi kartı olmak üzere tüm faiz oranlarının birlikte belirlenip belirlenmediği yönünde başlattığı ön araştırma sonucunda açılmıştı.

'İşte o duyuru'

Duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

'Soruşturma safhasında, soruşturulan 12 banka tarafından, mevduatta uygulanacak azami faiz oranlarının ve kredi faizinde yapılacak artışların birlikte belirlenip belirlenmediği, henüz ilan edilmemiş faiz oranı değişikliklerinin rakiplere bildirilmesi, rekabete duyarlı, geleceğe yönelik stratejik bilgilerin rakiplerle paylaşılması yoluyla fiyat koordinasyonu yapılıp yapılmadığı, kredi kartına ilişkin ücret ve komisyonlarda fiyat artışı konusunda uzlaşma yapılıp yapılmadığı, kamu sermayeli bankaların kamu mevduatı ihalelerinde danışıklı teklif verip vermediği incelendi.'

Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda, mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

'12 bankanın cezası'

Rekabet Kurulu, hakkında soruşturma yürüttüğü 12 bankaya toplam 1 milyar 116 milyon 957 bin 468,76 lira ceza verdi.

Rekabet Kurulu; Akbank'a 172 milyon 165 bin 155 lira, Türkiye Garanti Bankası ve Garanti Ödeme Sistemleri ile Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık'a 213 milyon 384 bin 545,76, Yapı Kredi Bankası 149 milyon 961 bin 870, Türkiye İş Bankası'na 146 milyon 656 bin 400, Finansbank'a 54 milyon 21 bin 410, Halkbankası'na 89 milyon 691 bin 370, Vakıflar Bankası TAO'ya 82 milyon 172 bin 910, Ziraat Bankası'na 148 milyon 231 bin 490, Denizbank'a 23 milyon 55 bin 396, HSBC Bank'a 14 milyon 875 bin 404, ING Bank'a 12 milyon 72 bin 792, Türk Ekonomi Bankası'na 10 milyon 668 bin 726 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.