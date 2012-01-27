-Rekabet Kurulu kararları ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Rekabet Kurulu, Koçnet-Vodafone ve Turkcell-Global devralma işlemlerinin iptal edilmesi/engellenmesi talepleri üzerine yapılan başvuruları reddetti. Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul-Çanakkale hattında faaliyet gösteren Ulusoy, Kamil Koç, Metro Turizm ve Çanakkale Truva otobüs firmalarının fiyat birlikteliğine giderek Mayıs-Haziran dönemine göre Eylül ayı başı itibariyle daha yüksek fiyat uyguladıkları iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi. Beylikdüzü Fırıncılar Odasının ekmek fiyatında rekabet edilmemesi için bakkallara baskı yaptığı ve bu amaçla fırınlar vasıtasıyla bakkallardan ekmek toplattığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda da soruşturma açılmasına gerek olmadığına hükmedildi. TTNet A.Ş'nin Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile aynı alanda faaliyette bulunmasının rekabet ihlali yaratacağı ve TTNet'in sabit telefon hizmet alımı ihalelerinde diğer işletmeciler tarafından teklif edilmesi mümkün olmayan fiyatlar verdiği iddiasına ilişkin şikayet de reddedildi. Özelleştirilen Çamlıbel Enerji Dağıtım A.Ş. ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş'nin elektrik dağıtım şirketlerinin yapmakla yükümlü oldukları yatırımlar için düzenledikleri ihalelerde kendi firmaları ile az sayıda firmaya yeterlik vererek rekabeti bozdukları iddiası üzerine inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi. Rekabet Kurulu, Mamsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'nin LNG fiyatlarına yapmış olduğu zam nedeniyle doğalgaz kullanan firmalarla rekabet edilemediği şikayeti de reddedildi. YAYSAT Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin başvuruda bulunan tarafa mal satmayarak ve tali bayiler tarafından satılmasını da engelleyerek hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi. -Birleşme ve devralma kararları- Ferrostaal AG'nin hisselerinin yüzde 94.9'unun MPC Industries GmbH tarafından devralınması işlemine, hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol açmayacağından izin verildi. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin yüzde 65 oranında hissesinin Turkey Juice Company S.a.r.l. aracılığıyla Venture Capital Bank tarafından devralınması suretiyle ortak kontrol tesis edilmesi işlemine de izin verildi. Koçnet-Vodafone ve Turkcell-Global devralma işlemlerinin iptal edilmesi/engellenmesi talepleri üzerine yapılan inceleme sonucunda başvuruların reddine karar verildi.