Rekabet Kurumu mahrem verilerin paylaşılmasından haberdar mı ?

Hülya Karabağlı/ Ankara

SGK’nin reçete bilgilerini sattığı iddiasını gündeme taşıyan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, kurumdan itiraf niteliği taşıyan bir yanıt geldiğini söyledi ve “SGK basın duyurusunda ‘verileri satmıyoruz ama ücret karşılığında paylaşıyoruz’ diyor”. Atıcı, bu konuda kendisinden belge isteyenlere de Rekabet Kurumu’nun 6 Kasım 2012 tarihinde verdiği kararı gösterdi ve “Kararda, Sosyal Güvenlik Kurumunun paylaşacağı verilerin rekabete aykırı bir yanı yoktur diyor”.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşların reçete bilgileri iddiasında, SGK’nin basın bülteni ile Rekabet Kurumu kararını açıkladı ve şu değerlendirmeleri yaptı.

SGK, sağlık verilerini satmış olabilir?

- 17.01.2013 tarihinde TBMM'de yaptığım basın toplantısında "SGK'nın sattığı ve dolayısı ile Sağlık Bakanlığı'nın da daha detaylı kişisel sağlık bilgilerini Sağlık Net 2 ile zaten toplamakta olduğu ve aynı yasal dayanağa göre satabileceğini" dile getirmiştim.

-SGK, resmi internet sitesinde yaptığı basın duyurusunda "… Tek bir firmaya 72 milyon TL ye tüm sağlık verilerinin satılmış olması söz konusu değildir. Kaldı ki tüm bilgilerin alınması için Kuruma iletilmiş her hangi bir talep bulunmamaktadır." demiştir.

-Bu durumda sağlık verilerimizin tümünün değil bir kısmının (şimdilik), tek bir firmaya değil birçok firmaya ve 72 milyon TL ye değil daha farklı bir rakama satıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca SGK'nın yazısından firmaların Kurumdan tüm sağlık bilgilerini değil, bir kısmını talep ettiği algılanmaktadır.

‘Halkın sağlık verisinin sattım diyemediler’

-Sosyal güvenlik kurumu "ben halkın hiç bir sağlık verisini satmadım" diyememektedir!"

-SGK basın açıklamasında uzun uzun sağlık verilerimizi hangi mevzuata göre satılabileceğini anlattıktan sonra, "Bu verilerin toplanması veya hazırlanması ve gereksiz taleplerin önlenmesi amacıyla bu verilerin belirli bir ücret karşılığında paylaşılması anılan mevzuatlarda öngörülmüştür." Diyerek sağlık bilgilerimizin mevzuata uygun bir şekilde satıldığını kabul etmiştir.

-SGK basın açıklamasında yine yönetmelikler çerçevesinde, veri taleplerini toplayacak, tasnif edecek ve paylaşım (satış) ücretini belirleyecek bir kurul kurulduğunu ifade etmektedir. Bu kurulun 05.09.2012'te toplandığı, hangi şartlarda verilerin paylaşılacağını (satılacağını) karara bağladığı anlatılmıştır. Böylece satış işlemlerinin başlatıldığı da kabul edilmiştir.

-Aynı Basın Duyurusunun son paragrafında Kuruma "30 gerçek ve tüzel kişinin başvurduğu" anlatılmaktadır. Yani sağlık verilerimizin satışa sunulduğu ve çok sayıda "müşterinin" bu bilgilere erişmek üzere sıraya girdiği itiraf edilmektedir.

-Çalışma ve sosyal güvenlik bakanından lafı dolaştırmadan açıkça "SGK halkımızın reçete bilgilerini satmamıştır" demesini bekliyoruz.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çıkacak, lafı hiç dolaştırmadan açıkça 'SGK halkımızın hiçbir reçete bilgisini satmamıştır' diyecek. Biz de çıkacağız buradan sizlerden özür dileyeceğiz. Ya bunu söyleyecek ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı derhal istifa edecek. Çünkü hiç kimsenin bizim mahrem olan sağlık bilgilerimizi ona buna satmaya yetkisi yoktur.