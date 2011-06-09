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Ekonomi

TURKCELL, REKABET KURULU KARARI İÇİN YARGIYA GİDECEK İSTANBUL (A.A)

09 Haziran 2011 22:24

-TURKCELL, REKABET KURULU KARARI İÇİN YARGIYA GİDECEK İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, Rekabet Kurulu kararının gerekçeli olarak tebliğ edilmesinin ardından, yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargı organlarına müracaat edeceğini bildirdi. Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Rekabet Kurulunun bugün açıklamış olduğu kararıyla, bazı nihai satış noktaları ile akdedilen taahhütnameler ve bu bayilerdeki dekorasyon tabela ve satışa yönelik uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle Turkcell hakkında 91 milyon 942 bin 343,31 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurduğu hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi: ''Dekorasyona yönelik taahhütnameler ve diğer uygulamalar ile münhasırlaştırıldığı iddia edilen nihai satış noktalarında rakiplerin ürünlerinin satıldığı fiili bir gerçektir. Öte yandan, münhasırlaştırıldığı iddia edilen bu noktaların sayısı ve satış hacimleri toplam dağıtım kanalı içerisinde oldukça düşük bir paya sahiptir. Şirketimiz, hukuka aykırı olduğunu düşündüğü bu kararın, gerekçeli olarak tebliğ edilmesinin ardından, yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargı organlarına müracaat edecektir.''

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