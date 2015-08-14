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Dünya

11 yaşındaki tecavüz kurbanı çocuk anne oldu!

Paraguay'da kürtaj yaptırmasına izin verilmeyen 11 yaşındaki tecavüz kurbanı çocuk doğum yaptı

14 Ağustos 2015 14:48

Paraguay’da annesinin sevgilisinin tecavüzüne uğrayan, ancak kürtaj yaptırmasına izin verilmeyen 11 yaşındaki küçük kızın sezaryenle doğum yaptığı açıklandı. Küçük çocuğa ‘mucize’ anlamına gelen Milagros adı verildi.

Telegraph’ın haberine göre, konu hakkında açıklamada bulunan doktor Dolores Castellanos, kızın 72 saat gözetim altında tutulacağını ifade etti. İsmi açıklanmayan kıza cinsel saldırıda bulunan 42 yaşındaki adamın mahkemesi beklenirken, adamın 12 ila 15 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

 

Örgütlerin tepkisini çekmişti

 

Çocuğun kürtaj yaptırmasına izin verilmemesi uluslararası örgütlerin tepkisini çekmişti. Unicef, küçük kızların ‘cinsel avcılardan’ korunmadığını vurgulamıştı. Uluslararası Af Örgütü ise hükümete, kürtaj karşıtı kanununu kaldırması yönünde çağrı yapmıştı.

Yetkililer, küçük kızın hayatının tehlikede olmadığını belirterek Nisan’da hamileliğinin devamına karar vermişti.

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