Gençlik, İlim ve Hikmet Derneği Başkanı dört erkek çocuğuna tecavüzden tutuklandı!

Gençlik, İlim ve Hikmet Derneği Başkanı Rafet Germiş 4 erkek çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine kondu.

Birgün gazetesinden Gizem Altunkaynak’ın haberine göre; Gençlik, İlim ve Hikmet Derneği'ndeki (GİHDER) tecavüzler kurslara katılan çocukların durumu ailelerine anlatmasıyla açığa çıktı.

Ailelerin suç duyurusunda bulunması üzerine İslamcı Gençlik, İlim ve Hikmet Derneği Başkanı Rafet Ermiş, gözaltına alındı. 4 erkek çocuğuna tecavüz etmekle suçlanan Germiş, tutuklanarak İstanbul Sağmalcılar Cezaevi’ne kondu.

Genellikle küçük yaşta olan çocuklara İslami eğitim ve Kuran kursları verilen dernekte genel başkanlık yapan Rafet Germiş’in İstanbul Kağıthane Belediye ’sinde Fen İşleri Müdürlüğü’nde teknik görev yaptığı öğrenildi.