Zihinsel engelli kıza tecavüz eden taksici, 'rıza' gerekçesiyle serbest bırakıldı

Diyarbakır’da zihinsel engelli 20 yaşındaki P.G.’ye birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 39 yıl hapis istemiyle yargılanan taksi şoförü 42 yaşındaki S.T. hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, zihinsel engelli kızın kendi rızası ile sanıkla birlikte olduğunu belirterek beraat kararı verildiğini açıkladı.

DHA'dan Felat Bozaslan'ın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 2012 yılı Mayıs ayında meydana gelen olayda, yüzde 50 zihinsel engelli P.G., annesiyle geldiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ortadan kayboldu. Hastane güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen genç kızın babası, P.G.’nin koridorda bir erkekle yürüdüğünü görünce şikayetçi oldu. Genç kız, 2 gün sonra bir akrabası tarafından sokakta bulunurken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. 2013 yılında gözaltına alınan taksi şoförü S.T. serbest kalırken, genç kız ise koruma altına alındı.

Şüphelinin hastanede yanına geldiğini belirten P.G., ifadesinde şunları söyledi:

"Kimliğim olup olmadığını sordu. Yanımda olmadığını söyleyince, ’Kimliğin olsaydı seninle evlenecektik’ dedi. Bunun üzerine S.T. ile hastaneden ayrıldık. Taksi ile bir yere gittik. Gece birlikte kaldık, benimle cinsel ilişkiye girdi. Evleneceğini söylediği için karşı koymadım. Sonraki gün otele gittik. Burada ellerimi ve kollarımı tutarak beni dövdü. Bu sırada ben direndim. Ancak S.T. bana şiddet uygulayınca ilişkiye girmeye mecbur kaldım. Sonra beni arabaya bindirerek bir yolun üzerinde indirdi."

Doktor raporunda mağdurda zeka geriliği tespit edildiğini belirten savcı, P.G.’nin kendisine yönelik eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin olmadığını vurguladı. Muayenede vücudunda darp izlerine rastlanan mağdurun şüpheliyi teşhis ettiğini belirten savcı, S.T.’nin ise suçlamaları kabul etmediğini kaydetti. İddianameye yansıyan ifadesinde olay günü ziyaret için hastaneye gittiğini belirten S.T., "Mağdur peşimden gelerek nereye gittiğimi sordu. Müşteri olarak aracıma bindi ve Bağlar İlçesi’nde bırakmamı istedi. Ben de kendisini istediği yere kadar bıraktım ve para almadım" dedi.

İddianamede şüphelinin ruhsal bakımdan kendini savunamayacak durumdaki mağdura karşı zincirleme şekilde cinsel istismar suçunu işlediği kaydedilerek 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamenin kabulünün ardından sanık S.T.’nin yargılanmasına 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Davanın 2’nci duruşmasına katılan tutuksuz sanık S.T. yine suçlamayı kabul etmedi. Cumhuriyet Savcısı ise, sanığın tutuklanmasını talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti duruşma salonunda bulunan sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Yargılama sırasında Adli Tıp Kurumu’na sevkedilen P.G.’de hafif derecede zeka geriliği bulunduğu, ancak uğradığı olayın hukuki anlam ve sonucunu algılama yeteneğinin bulunduğu belirtildi. 7 Nisan 2014 tarihinde tutuklanan sanık S.T. 10 ay sonra tahliye edilirken yargılama da geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Davayı karara bağlayan mahkeme 39 yıl hapis istemiyle yargılanan sanık S.T.’nin ’Nitelikli cinsel istismar’ ve ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından beraatine karar verdi. Sanığa ’Kasten yaralama’ suçundan 4 ay hapis cezası veren mahkeme, bu cezanın da ertelenmesine hükmetti.

Davanın gerekçeli kararını açıklayan mahkeme Adli Tıp Kurumu raporuna vurgu yaparak, hafif derecede zeka geriliği saptanan mağdurun maruz kaldığı olayın hukuki anlam ve sonucunu algılama yeteneğinin bulunduğunu ve fiile ruhsal yönden mukavemete muktedir olduğunu kaydetti. Mağdurun suç tarihinde 18 yaşından büyük olduğunu ve beyanlarında kendi rızası ile sanıkla birlikte olduğunu söylediğini belirten mahkeme, sanığın iddia edilen suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini kaydetti.