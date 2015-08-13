Eski eşinin ev arkadaşına tecavüz etti, telefonda dinletti!

İzmir'de boşandığı eşinin yaşadığı eve gelen B. B., eski eşi K. B.'yi bulamamasının üzerine, ev arkadaşı Y. İ.'ye silah zoruyla tecavüz etti. Tecavüz sırasında eski eşini arayan B. B., "Ev arkadaşına tecavüz ediyorum, gelmezsen devam ederim" diyerek, tecavüzü dinletti. K. B.'nin ihbarı üzerine eve gelen polis, olaydan sonra kaçan B. B.'yi yakaladı. Alkollü olduğu iddia edilen B. B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk'ün haberine göre olay, Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde önceki gece saat 02.40'ta meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi K.B. ile barışmak için Karabağlar İlçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine giden işsiz koca B.B., açık olan balkon kapısından içeri girdi. K.B.'yi evde bulamayınca öfkelenen B.B., o sırada yatağında uyumakta olan eski eşinin ev arkadaşı Y.İ.'yi silah doğrultarak uyandırdı. Silah zoruyla genç kadına tecavüz eden B.B., bir yandan da eski eşini telefonla aradı.

B.B., eski eşine "Y.İ.'ye tecavüz ediyorum, eğer gelmezsen devam ederim" diyerek telefonu kapattı. Arkadaşının telefonda ağladığını ve feryat ettiğini duyan K.B., polisi arayarak yardım istedi. K.B. ile birlikte eve giden polis, Y.İ.'yi gözyaşları içerisinde bulurken, B.B.'nin kaçtığını belirledi. Zanlı B.B., Konak'taki evinde polis tarafından yakalandı. Sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede "gasp" ve "cinsel saldırı"suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen B.B., alkollü olduğunu ve o an ne yaptığını bilmediğini söyledi.

Ev arkadaşının eski kocasının tecavüzüne uğrayan mağdur Y.İ.'nin ise polise verdiği ifadede "Gece yatarken, beraber aynı evde kaldığımız K.B.'nin eşi geldi. Elindeki silahla beni tehdit edip tecavüz etti. Eşine de telefon açıp gelmesini istedi. Onlar gelmeden kaçtı" dediği öğrenildi. Polis, olay sırasında evde D.İ. isimli bir kadının daha bulunduğunu, ancak uykusu ağır olduğu için yaşananları duymadığını belirledi.