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Dünya

ABD'de 11 saatlik konuşma kürtaja getirilecek kısıtlamaları engelledi

Senatör Wendy Davis'in kürsüden ayrılmadan, kesintisiz 11 saat konuşması sonucu kürtaj hakkını kısıtlayacak yasa tasarısı rafa kalktı

27 Haziran 2013 13:49

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Teksas eyaletinde kadınların kürtaj hakkını kısıtlayan yasa tasarısı Demokrat senatör Wendy Davis'in Amerikan hukukunda 'fillbuster' olarakta bilinen yönteme başvurarak kesintisiz 10 saat 45 dakika boyunca konuşması sonucu yürürlüğe girmedi. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu oluşturduğu Senato'da oylama gece 12'den sonraya kaldı ve yasa rafa kaldırıldı. Engellenen bu yasa eyalette bulunan 42  kürtaj kliniklerinin 37'sinin kapatılmasını ve kürtaj işlemlerin ameliyathanelerde yapılmasını ve 20 haftadan uzun süren gebeliklerde kürtajın yasaklanmasını öngörüyordu.

Akşam gazetesinde konuya ilişkin çıkan haber şöyle;

Kişisel deneyimlerini anlattı

Davis meclis kuralları uyarınca, tüm konuşması sırasında bir kez bile oturmayıp masasına bile dokunamazken, tuvalet veya yemek için de mola alamadı. Zira bunları yapsaydı konuşma sırasını kaybedecek ve oylamaya geçilecekti. Davis’in konuşmasını ayakta sürdürebilmek için spor ayakkabıyla gelmesi de dikkat çekti. Kadın senatör Demokratlardan soru alarak uzattığı konuşmada, hem yasaya karşı çıkan kadınların mesajlarını okudu, hem de kendi hayat hikayesini anlattı. İlk çocuğunu 20 yaşından önce doğuran Davis, Harvard Üniversitesi’nde hukuk okuduğu sırada yaşadığı zorluklardan söz etti.

Başkan Obama'dan destek geldi 

DavIs’in saatler süren konuşması zaman içinde Amerikan kamuoyunun da ilgisini çekerken, Başkan Barack Obama dokuzuncu saatte Twitter’dan “Bu gece Austin’de çok önemli bir şey oluyor” mesajını atıp, canlı yayın linki verdi. Öte yandan, konuşmasının kesilmesi yasadışı olsa da Cumhuriyetçiler Davis’i mühletin dolmasına iki saat kala kürsüden indirdi. Oylamaya başlanırken, binlerce kadın destek olmak için Senato binasına geldi. Bu karmaşaya da Vali Vekili David Dewhurst el koydu; Dewhurst ‘oylama’da 10’a karşı 19 ‘evet’ oyu çıksa da metni saat 12’den önce imzalayamadığını söyledi.

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