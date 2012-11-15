Kürtaj başvurusu reddedilen kadın öldü

İrlanda Cumhuriyeti'nde kürtaj başvurusu reddedilen 31 yaşındaki Savita Halappanavar hayatını kaybetti. 17 haftalık hamile olan genç kadının, sırtında şiddetli ağrılar olduğu ve düşük yapma olasılığı nedeniyle, defalarca kürtaj yaptırmak için başvurduğu öğrenildi. Ailesi, başvuruların, ceninde hala kalp atışı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini söyledi. Halappanavar'ın ölümünün ardından yapılan otopside ise, ölüm sebebi septisemi, yani kan zehirlenmesi olarak açıklandı.

Diş hekimi olan Halappanavar eşi Praveen, Irish Times gazetesine, eşinin kürtaj taleplerinin, İrlanda'nın Katolik bir ülke olduğu ve ceninin kalbinin hala attığı söylenerek geri çevrildiğini söyledi. Genç kadının öldüğü Galway Üniversite Hastanesi, yorum yapmayı reddetti fakat yapılacak adli tıp soruşturmasına her şekilde yardımcı olacaklarını bildirdi.

Olayın ardından ilgili hastanede ve Sağlık Hizmetleri Dairesi içinde olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Katolik kilisesinin güçlü olduğu İrlanda Cumhuriyeti'nde, yasal olarak kürtaja, sadece annenin hayatı tehlikede ise başvurulabiliyor. Bu nedenle İrlanda Cumhuriyeti'nden, binlerce kadın, kürtaj olabilmek için İngiltere'ye gidiyor.

2005 yılında kürtaj yaptırmak için İngiltere'ye geçen üç İrlandalı kadın, İrlanda yasalarındaki sınırlamalar ve belirsizliklerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir çok maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme 2010 yılında verdiği kararda, kadınların "kürtaj hakkı" bulunmadığına ama İrlanda hükümetinin, kadınların mevcut yasalar nezdinde kürtaj yaptırmasının yasal olup olmadığı konusunda, işlerliği olan ve erişilebilir bir mekanizma geliştirmediği için, sözleşmeyi çiğnediğine karar kıldı.