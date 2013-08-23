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Yaşam

100 yıllık freski berbat eden kadın telif alacak!

İspanya’da bir Hazreti İsa freskini deforme eden yaşlı kadın, eserin bulunduğu kilise ziyaretçi patlaması yaşayınca telif alma hakkı kazandı

23 Ağustos 2013 19:56

 

İspanya’da bir kilisedeki 19. yüzyıldan kalma Hazreti İsa freskini geçen yıl kendi başına restore etmeye çalışırken bozan yaşlı kadın, tablonun ziyaretçi akınına uğraması üzerine telif hakkı alacak.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Borja kentinde bir kilisede bulunan 82 yaşındaki Cecilia Gimenez’in, Elias Garcia Martinez’e ait olan Ecce Homo adlı freski restore etmek isterken deforme etmesi sonucu İsa portresi maymunu andıran bir görünüme kavuştu.

 

Ziyaretçi sayısı katlandı

 

Olayın tüm dünyada büyük ilgi çekmesi sonucu, Borja’daki kiliseye yapılan ziyaretlerin sayısı arttı ve bir süre sonra kiliseye giriş paralı hale getirildi. Yetkililer, tablonun yeni halinin bir yıl içinde 57 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

 

Her 1 Euro’nun yarısı onun

 

Gimenez’in avukatı Antonio Val-Carreres, kilise vakfıyla telif konusunda anlaştıklarını, ziyaret için kişi başı ödenen 1 Euro’nun yaklaşık yarısının telif hakkı olacağını kaydetti.

Bu ziyaret yoğunluğunun geçen yılkiyle aynı olması durumunda, Gimenez’in kaba bir hesapla yılda 28 bin 500 Euro kazanacağı anlamına geliyor. Ancak avukat Val-Carreres, müvekkilinin parayı oğlu gibi kas atrofisi hastası olan insanlara yardım eden hayır kurumlarına bağışlayacağını ifade etti.

 

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