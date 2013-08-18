10 yaşındaki zihinsel engelli kıza tecavüz edildi, annesi filme çekti!

Aydın'da 70 yaşındaki Ali Y.'nin zihinsel engelli 10 yaşındaki S.S.'ye tecavüz ederken, çocuğun annesinin çektiği görüntüler, tecavüzcünün ölümünden sonra ortaya çıktı. Dava, S.S.'ye 'bakire' raporu vererek sanığın serbest kalmasına neden olan doktor ile kızlarına tecavüz edildiğini gizleyen anne ve baba hakkında hazırlanan yeni iddianameyle yeni bir boyut kazandı. Bu arada Ali Y.'nin daha önce de cinsel istismarda bulunduğu ve çektiği görüntüleri Almanya’da sattığı iddiası üzerine bu yönde de araştırma başlatıldı.

Aydın'da gerçekleşen bu skandalda her şey, emekli olduktan sonra Almanya'dan Aydın'a gelen 70 yalındaki Ali Y.'nin, 2011 senesinde gittiği hastanede, görme engelli 53 yaşındaki Remzi S. ve ailesiyle tanışmasıyla başladı. Hastanede aileye yardım eden Ali Y., daha sonra evine davet etti. Remzi S., eşi 32 yaşındaki Nurcan S., oğlu 14 yaşındaki H.S. ve zihinsel engelli kızı 10 yaşındaki S.S.'ye evinde misafir eden Ali Y., aileyle görüşmeyi sürdürdü.



Cem Ulucan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, çektiği porno görüntüleri yurt dışına sattığı öne sürülen Ali Y., bu görüşmeler sırasında dostluğu ilerletti ve Nurcan S. ile aşk yaşamaya başladı. Bu ilişkiler sırasında Ali Y., annesinin yanında zihinsel engelli S.S.'ye tecavüz etmeye başladı.

Yurt görevlileri fark etti

Bir ilkokulun engelli sınıfında eğitim gören S.S. bir erkek öğrenci tarafından taciz edilince okul müdürü durumu polise bildirdi. Soruşturma başlatılırken, aileyle görüşüldü ve S.S., geçen yıl yetiştirme yurduna gönderildi.

Yetiştirme yurdunda bir kadın görevli, S.S.'nin cinsel içerikli konuşmalar yapmasından şüphelenip onunla konuştu. S.S., bu konuşmaları, ailece görüştükleri ve kendisine 'dede' diye hitap ettiği Ali Y.’den öğrendiğini, annesinin çoğu zaman Ali Y. ile cinsel ilişkiye girdiğini, yaşlı adamın sık sık kendisiyle uyuduğunu söyledi. Yurttaki yetkililer de bu durum karşısında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatan savcılık, S.S.’nin sağlık kontrolünden geçirilmesine ve Ali Y. ile küçük kızın anne ve babasının ifadelerine başvurulmasına karar verdi. Zihinsel engelli S.S.'ye geçen aralık ayında hastanede yapılan kontrolde 'bakire' raporu verildi.

Ağır cezadan dava açıldı

Savcılık, S.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Ali Y., kızlarına yapılana göz yumdukları iddiasıyla Nurcan ve Remzi S, çifti hakkında 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçlamasıyla işlem başlattı. Geçen 27 Şubat’ta gözaltına alınan Ali Y., tecavüz iddialarını reddetti. Mahkeme 'çocuğun basit cinsel istismarı' kapsamında Ali Y.'ye adli kontrol uygulayarak serbest bıraktı. İddiaları reddeden Nurcan ve Remzi S. çifti de delil yetersizliğinden serbest kaldı.

Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi 'nde açılan davanın ilk duruşması 24 Nisan’da yapıldı. Zihinsel engelli S.S. mahkemede verdiği ifadesinde Ali Y.’nin, annesiyle birlikte olduğunu, aynı şeyleri annesinin yanında kendine de yaptığını daha sonra da birlikte uyuduklarını söyledi. S.S., ayrıca annesinin başkalarıyla da birlikte olduğunu, Ali Y.'nin kendisine verdiği parayı da babası Remzi S.’nin aldığını anlattı.

S.S.'nin suçlamalarını reddeden Ali Y., 1992 yılından buyana yalnız yaşadığını, S.S.’nin kendisine 'Dede' dediğini, ona hediyeler ve para verdiğini, ancak beş kez prostat ameliyatı olduğu için cinsel hayatının olmadığını öne sürdü.

Nurcan ve Remzi S. çifti de suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti duruşmayı bazı eksik evrakın tamamlanması için önümüzdeki eylül ayına erteledi.

Ölünce görüntüler ortaya çıktı

Tutuksuz yargılanan ve adli kontrole tabi tutulan Ali Y., geçen 7 Ağustos’ta, kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hakkında dava devam ederken ölen Ali Y. Aydın'da toprağa verildi.

Ali Y.'nin ölümünden hemen sonra da S.S.'ye tecavüz görüntülerini ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişilerce ortaya çıkarılan, Ali Y.'nin annesi Nurcan S.'nin yanında zihinsel engelli S.S.'ye tecavüz ederken çektiği görüntülerin bulunduğu CD savcılığa ulaştırıldı.

Yapılan incelemede, görüntülerdeki kişinin Ali Y. olduğu, zihinsel engelli S.S.’ye annesi Nurcan S.’nin yanında tecavüz ettiği bunu da görüntülediği belirlendi. Görüntüleri inceleyen savcılık, suçun vasfının değiştiğine hükmederek, S.S.'ye 'bakire' raporu veren doktor hakkında soruşturma başlattı.



Şimdi dava, zihinsel engelli S.S.'ye Ali Y.'nin tecavüzünü bildikleri halde gizlemeye çalışan anne ve babasıyla, 'bakire' raporu veren doktor hakkında hazırlanan ek iddianame ile yeni boyut kazındı. Bu arada Ali Y.'nin daha önce de benzer şeyler yaptığı ve çektiği görüntüleri Almanya’da sattığı iddia edilirken bu yönde de araştırma başlatıldı.