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Bingöl'de haklarında tecavüz soruşturması açılan uzman çavuşlar TSK'dan atıldı

Bingöl’de 16 yaşındaki E.A’ya 2 yıl önce tecavüz ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 8 uzman çavuşun iş akdi feshedildi

30 Temmuz 2013 01:08

Bingöl’de 16 yaşındaki E.A’ya 2 yıl önce tecavüz ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 8 uzman çavuşun iş akdi feshedildi.

Meltem Özgenç'in hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Bingöl’ün Solhan İlçesinde oturan 16 yaşındaki E.A. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak, 2 yıl önce bazı uzman çavuşlar tarafından kaçırılarak cinsel istismara ve tecavüze uğradığını belirtmişti. Başvurudan sonra açılan soruşturma sonrasında uzman çavuşlar, bir üst mahkemeye itiraz etmiş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Soruşturmada gizlilik kararı alınmıştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın takip ettiği olayda  ilginç bir gelişme yaşandı. Cinsel istismar ve tecavüz iddiasına adı karışan 8 uzman çavuşun iş akdi feshedildi. Her yıl sözleşme imzalayan uzman çavuşların durumunun belirlenmesi için TSK’nın iddianamenin yayınlamasını beklediği, yayınlanır yayınlanmaz da sözleşme süresini beklemeden fesih kararı aldığı öğrenildi.

 

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