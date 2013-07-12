'Türkiye'de 2009-2011 arasında 29 bin 980 tecavüz suçu işlendi!'

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP Kadın Meclisleri, Türkiye’de kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüze maruz kalanların sayısına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Kadına yönelik şiddet tahammül sınırlarını çoktan aşmış bir olgu olarak, sürekli artarak devam ettiğine vurgu yapılan BDP Kadın Meclisleri açıklamasında, “Şiddet istatistiklerini tutmak bile artık imkânsızlaşmıştır. Her gün mutlaka birkaç kadın katledilip, bir o kadarı da taciz ve tecavüze maruz kalmaktadır” denildi.

Bu konuda BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Adalet Bakanlığı’na kadınlara yönelik taciz ve tecavüzü soran önergesine verilen cevap örnek gösterildi. Adalet Bakanlığı’nın soru önergesine verdiği yanıta göre; Sadece 2002-2008 arası 6 yıllık zaman diliminde 61 bin 469 tecavüz olayı meydana geldi. Bu tecavüz olaylarına karışan kişi sayısı, 99 bin 792. 2009-2011 yılları arasında ise toplamda 29 bin 980 tecavüz suçu işlendi.

‘Her yıl 10 bin kadın tecavüze uğruyor’

BDP Kadın Meclisleri’nin açıklamasında şu çarpıcı tespitlere yer verildi:

“Bu tablo her sene ortalama 10 bin kadının tecavüze uğradığını ve bu tecavüzlerin çoğunun toplu tecavüzler olduğu göstermektedir. Bu sayılar sadece adli mercilere yansımış olanlardır. Kadınların taciz ve tecavüz sonrası korkup sustuklarını, susturulduklarını, faillerin cezasız kalacağını bildiklerinden dolayı çoğu zaman intihar ettiklerini düşündüğümüzde ise, bu sayıların aslında en az ikiye katlanması gerektiğini görürüz.

Türkiye kadına yönelik şiddet konusunda dünya sıralamasında başı çekmektedir. Buna rağmen kadınları cinsel ve fiziksel şiddetten korumaya yönelik ciddi bir politikası olmayan neredeyse tek ülkedir.”