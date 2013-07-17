Zihinsel engelli kıza tecavüz eden 3 zanlı serbest bırakıldı

Balıkesir Altınoluk'ta kaybolduktan sonra babasını arayıp kendisini aramayı bırakmasını söyleyen 16 yaşındaki zihinsel engelli kızın 44 gün boyunca alıkonulduğu ortaya çıktı. Tecavüze uğradığı belgelenen genç kızı alıkoyan 3 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Balıkesir Altınoluk'ta babası 67 yaşındaki İbrahim H. ile yaşayan 16 yaşındaki G.H., geçen 2 günü dışarı çıktı. Babasının ihbarı üzerine ilçe jandarma ekipleri G.H.'yi aramaya başladı. Yapılan aramalara rağmen zihinsel engelli kıza ulaşılamadı. Yaklaşık 20 gün önce G.H., babasını arayıp'de bir kadınla birlikte yaşadığını, yaşadığı yerde mutlu olduğunu ve artık kendisini aramamasını istedi.

Durumdan şüphelenen baba bunun üzerine görüşmeyi jandarma ekiplere bildirdi. Harekete geçen ekipler, zihinsel engelli G.H.'nin ilçeye bağlı Narlı Köyü yakınlarında bir evde alıkonulduğunu belirledi. Eve yapılan baskında 44 gündür alıkonulan G.H., kurtarıldı.

Evde bulunan 38 yaşındaki T.S., 40 yaşındaki A.Y. ile 49 yaşındaki Ö.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. G.H., ise kontrolü için hastaneye götürüldü. Muayenede tecavüz bulgusuna rastlanıldığı kaydedilen G.H.'nin uzman pedagog eşliğinde başvurulan ifadesinde evlenmek için evden kaçtığını A.Y. ile evlilik hazırlığı yaptığını, babasının yanına dönmek istemediğini söylediği öğrenildi.

Üçü de serbest

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndeki işlemlerinin ardından 3 zanlı da akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Baba tepkili

Annesi olmayan ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceği belirtilen G.H.'nin babası İbrahim H., zanlıların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

"Kızımın yüzde 76 özürlü raporu bulunuyor, aklı başında değil. Kızımı kaçırıp kapatanların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.