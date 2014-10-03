T24 LogoT24 Logo
Gündem

10 işçinin öldüğü Torunlar Center'da maaş isyanı

Mecidiyeköy'de 10 işçiye mezar olan Torun Center inşaatında alacaklarını tahsil edemeyen işçiler metrelerce yükseklikteki vince çıkarak eylem yapıyor

03 Ekim 2014 20:13

Mecidiyeköy’de 10 işçinin yaşamını yitirdiği Torun Center inşaatında alacaklarını tahsil edemeyen işçiler, metrelerce yükseklikteki vince çıkarak eylem yapıyor. Polis ekipleri işçileri ikna etmeye çalışıyor.

Evrensel.net'in haberine göre, rezidans inşaatında yaşanan katliamın ardından bazı işçilerin işine son verilmişti. Alacaklarını tahsil edemediğini belirten işçiler de protesto için inşaatın metrelerce yükseklikteki vincine çıkarak eylem yapmaya başladı. Hayatlarını tehlikeye atarak protestolarını sürdüren işçiler alacaklarını tahsil etmeden vinçten inmeyeceklerini belirtti.

Toplam 90 bin lira alacakları olduğunu anlatan işçilerden Kenan Nergis, “Hakkımızı aramak için buradayız. 2 aydır bize para verilmiyor. 70 kişinin toplam 90 bin lira alacağı var. Dün de çıktı arkadaşlarımız vince. Bize namus sözü verdiler. Bize paramızı yatıracağını söylediler. 9 bin lira para getirmişler. Paranın tamamını almadan inmeyecek arkadaşlarımız. Bayramda da biz buradayız.” ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

torunlar centerişçieylemvinçölüm

İlgili Haberler

Ali Sami Yen'in yerine yapılan rezidansta asansör kazası; 10 işçi öldü

İstanbul Mecidiyeköy'de yapılan rezidans inşaatında işçileri taşıyan asansör 32. kattan zemine çakıldı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Torunlar GYO'nun sigorta şirketi: Tazminatlar kısa sürede ödenecek

10 işçinin hayatını kaybettiği şantiyedeki tüm çalışanların "en geniş kapsamlı şekilde ve en üst limitten sigortalandığı" duyuruldu

Torunlar İnşaat, 'asansör bozuk' diyen 21 işçiyi işten çıkarttı

10 işçinin hayatını kaybettiği Torunlar İnşaat’taki asansör skandalını ortaya çıkaran asansör görevlilerinden Emrah Acar ile birlikte 20 işçinin işine son verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24