10 işçinin öldüğü Torunlar Center'da maaş isyanı

Mecidiyeköy’de 10 işçinin yaşamını yitirdiği Torun Center inşaatında alacaklarını tahsil edemeyen işçiler, metrelerce yükseklikteki vince çıkarak eylem yapıyor. Polis ekipleri işçileri ikna etmeye çalışıyor.

Evrensel.net'in haberine göre, rezidans inşaatında yaşanan katliamın ardından bazı işçilerin işine son verilmişti. Alacaklarını tahsil edemediğini belirten işçiler de protesto için inşaatın metrelerce yükseklikteki vincine çıkarak eylem yapmaya başladı. Hayatlarını tehlikeye atarak protestolarını sürdüren işçiler alacaklarını tahsil etmeden vinçten inmeyeceklerini belirtti.

Toplam 90 bin lira alacakları olduğunu anlatan işçilerden Kenan Nergis, “Hakkımızı aramak için buradayız. 2 aydır bize para verilmiyor. 70 kişinin toplam 90 bin lira alacağı var. Dün de çıktı arkadaşlarımız vince. Bize namus sözü verdiler. Bize paramızı yatıracağını söylediler. 9 bin lira para getirmişler. Paranın tamamını almadan inmeyecek arkadaşlarımız. Bayramda da biz buradayız.” ifadelerini kullandı.