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Torunlar GYO'nun sigorta şirketi: Tazminatlar kısa sürede ödenecek

10 işçinin hayatını kaybettiği şantiyedeki tüm çalışanların "en geniş kapsamlı şekilde ve en üst limitten sigortalandığı" duyuruldu

08 Eylül 2014 19:31

Mecidiyeköy'de 10 işçinin yaşamını yitirdiği asansör faciasının yaşandığı rezidansın sahibi Torunlar GYO, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla hayatını kaybeden işçilerin ailelerine tazminatların en kısa süre içerisinde ödeneceğini duyurdu.

Torunlar GYO'nun sigorta şirketi olan Önder Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin yaptığı açıklama şöyle:

Torun Center projesinde yaşanan kaza nedeniyle Önder Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. olarak bizler de derin keder ve üzüntü içindeyiz. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileriz. Torunlar Şirketler Grubu bünyesindeki tüm çalışanların özel sigorta işlemleri, şirketimiz Önder Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. aracılığı ile yapılmaktadır.

Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısının telafisi elbette ki hiçbir şekilde mümkün değildir. Diğer taraftan; sigorta poliçesine taraf sigorta şirketleri bu kardeşlerimizin maddi- manevi tazminat haklarını tam ve eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür.

Elim kazanın vuku bulduğu şantiyedeki çalışanların tümü ‘İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi’ çerçevesinde en geniş kapsamlı şekilde ve en üst limitten sigortalanmıştır.

Kazada hayatını kaybeden 10 kardeşimizin tüm yasal hakları için gerekli hukuksal süreç, kaza sonrası ilk iş gününde, 8 Eylül Pazartesi (bugün) itibari ile başlatılmış olup, maddi ve manevi tazminatları en hızlı şekilde şirketimiz aracılığıyla sigorta poliçesine taraf sigorta şirketlerince tazmin edilecektir.

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