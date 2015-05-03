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1 Mayıs'ta gözaltına alınan üç kişi ifadelerinin ardından tutuklandı

ÖHD, Çağlayan Adliyesinde gözaltında tutulanların ifade işlemleri sürdüğünü belirtti

03 Mayıs 2015 00:11

İstanbul’daki 1 Mayıs’ta polisin gözaltına alınan üç kişi tutuklandı.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, ifadesi alınan üç kişinin savcının talimatıyla, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını açıkladı.

Birgün'ün haberine göre, ÖHD, Çağlayan Adliyesinde gözaltında tutulanların ifade işlemleri sürdüğünü belirtti.

İstanbul Emniyet Müdür Selami Altınok, dün kentte 203 yurttaşın gözaltına alındığını açıklamıştı. Ancak ÖHD’nin paylaştığı rakamlara göre bu sayı 234. Twitter hesabı üzerinden bilgi paylaşan ÖHD, şu anda Çağlayan Adliyesi’nde 50, Vatan Güvenlik Şube’de 89 kişi, TEM Şube’de 48 kişi ve Gayrettepe Asayişte 47 kişinin gözaltında olduğunu belirtti.

 

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