1 Mayıs'ta göstericileri sopalarla döven esnaf konuştu: Polis bize teşekkür etti!

İstanbul Fulya'da 1 Mayıs'a gitmek isteyen eylemcileri polisin gözü önünde sopalarla döven esnaf, polisin kendisine teşekkür ettiğini belirterek, "Biz Müslüman insanlarız, onlar terörist. Zaten yüzlerinde meymenet yoktu" dedi.

İstanbul Beşiktaş'taki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için Beşiktaş’a gitmek isteyen iki eylemciyi Fulya’da sopa ve tekmelerle döven esnaf, dükkanlarına sığınan eylemcilerle aralarında tartışma çıktığını, taş ve sopalarla kendilerine saldırdıklarını ileri sürdüler. Otomobil satıcısı Turgay Korkmaz, dövdükleri eylemcileri polise teslim ettikten sonra, polisin kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Fırat Alkaç'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının 1 Mayıs’ta Beşiktaş’ta toplanıp Taksim’e yürümek için Beşiktaş Meydanı’nda toplandıkları sırada buraya gitmek isteyen göstericilerle polis arasında Fulya, Ayazmadere Caddesi’nde çıkan olaylar sırasında iki göstericinin esnaf tarafından darp edilmesi tartışma yaratmıştı. Sopalı kavga sırasında 4 kişilik esnaf grubu iddiaya göre kendilerine küfür eden ve saldıran iki göstericiyi tekme tokat dövdü. Kavga sonrası dayak yiyen göstericilerden biri polisler tarafından gözaltına alındı. Diğer eylemci ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından göstericileri darp eden esnaf sosyal medyada tepki çeken yorumlar aldı.

‘Dükkânı başına yıkarız dediler’

Göstericileri darp eden esnaflar ise kendilerini savundu. Eylemcilerin kendilerine küfür ettiklerini iddia eden esnaf olayın ardından tehditler aldıklarını söyledi.

Göstericilerle ilk tartışmanın yaşandığı oto tamirhanesinin sahibi 50 yaşındaki Hayri Öztürk, “Polis gaz sıkınca iki kişi bizim dükkana girdi. Yanımda çalışan diğer arkadaşlarla tartışmaya başladılar. Sonra elini cebine sokup taşı çıkardı. Tehdit etmeye başladı. ‘Dükkanı başınıza yıkarız’ dediler. Sonra kavga çıktı. Ben burada yıllardır otomobil tamirciliği yapıyorum. Hakkımızda kimse kötü konuşmaz” dedi.

Otomobil satıcısı 35 yaşındaki Turgay Korkmaz da şunları anlattı: “Ben 15 yıldır bu mahallede esnafım. Otomobil satıyorum, bütün sokak ve esnaf beni tanıyor. Olay günü buralar çok karışıktı. Yüzleri kapalı, elleri sopalı ve taşlı bir grup Mecidiyeköy tarafından aşağıya doğru iniyordu. Polis ise yolun Beşiktaş tarafında bekliyordu. Bir anda grup üyeleri polise doğru taş atmaya başladı. Polis de karşılık verince ortalık karıştı. Bu sırada iki gösterici gazdan kaçıp bizim komşu dükkana girdi. İçeriden bağırma sesleri gelince ben de gittim. Eylemcilerden biri cebinden taş çıkartıp eline aldı. Bu sırada ben de elindeki taşı almak için adamın kolunu çevirdim. Bunlar da yolun karşısına geçerek çalıların arasından bayrak sopaları çıkardı. Bize saldıracakları sırada ellerinden sopayı aldım. Biraz arbede yaşandı. Sonra bir eylemci kaçtı. Diğerini de yakalayıp polise teslim ettim. Polis bana teşekkür etti. Ben Müslüman bir insanım ve burada yıllardır esnaflık yapıyorum. Onlar terörist. Zaten yüzlerinde meymenet yoktu. Diğer arkadaşlarda bana destek çıktı. Benim işyerimde pahalı arabalar var. Onlara zarar verilebilirdi” dedi.

‘Tehditler geliyor’

Turgay Korkmaz’ın yanında çalışan 28 yaşındaki Gökhan İşler ise eylemcilerin kendilerine küfür ettiklerini iddia ederek, “Olaydan sonra yüzlerce tehdit aldık. Bizim numaralarımızı ve fotoğraflarımızı internette paylaştılar. İnsanlar dünden beri arayıp tehdit ediyor. Polise şikayette bulunacağız” dedi.