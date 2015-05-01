Polis ablukasında 1 Mayıs



Türkiye’de 1 Mayıs kutlamaları bu yıl da polis şiddetine sahne oldu. Sendika ve sivil toplum örgütleri 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlamak isterken, İstanbul Valiliği Taksim Meydanı’nda kitlesel bir kutlamaya izin vermedi.

Valilik, 1 Mayıs kutlamaları için Kadıköy Yeni Salı Pazarı ve Fatih Yenikapı Sahil Alanını işaret ederken, Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen gruplara karşı 10 bin polis ve 62 TOMA görev yaptı.

Başta Beşiktaş ve Şişli olmak üzere Taksim Meydanı’na çıkan tüm yollar güvenlik güçleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Meydan ise barikatlar ile çevrelendi. Polis, Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen gruplara müdahale ederken ilk belirlemelere göre 300’e yakın kişi gözaltına alındı.

Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Valiliğin Taksim’e makul sayıda insanla çıkılması önerisini kabul etmeyen DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Halkevleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Birleşik Haziran Hareketi Taksim’e çıkmak için Beşiktaş’ta toplandı. Barbaros Bulvarı üzerinde toplanan grup saat 12 sularında yürüyüşe geçti. Ancak çevik kuvvet ekipleri ararlında CHP ve HDP milletvekilleri ile sendika başkanlarının da olduğu gruba biber gazı ve cop ile müdahale etti.

Şişli’deki DİSK Genel Merkezi yakınlarından Taksim’e doğru harekete geçen DİSK korteji de polis müdahalesinden nasibini aldı. Kortej biberli gaz ve copla dağıtıldı. Çevik kuvvet ekipleri ara sokaklara kaçmaya çalışanları gözaltına aldı. Çıkan olaylar sırasında CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve HDP milletvekili Sabahat Tuncel hafif şekilde yaralandı. Feriköy, Kurtuluş, Zincirlikuyu ve Okmeydanı gibi noktalardan Taksim’e ulaşmak isteyen gruplar da polis müdahalesi ile durduruldu.

1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından oluşturulan Kriz Masası’ndan gelen bilgilere göre, yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan sabah saatlerinde Taksim Meydanı'nın yakınındaki bir otelden koşarak çıkan Komünist Parti üyesi yaklaşık 30 kişi Taksim Meydanı’na kaçak girmeyi başardı. Gruba müdahale eden çevik kuvvet ekipleri, tüm göstericileri gözaltına aldı. Gün boyunca Taksim Meydanı’nda yalnızca Türk-İş, Aksiyon İş ve Hak İş heyetlerinin Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koymasına izin verildi.

Türkiye genelinde olaysız geçti

İstanbul’da yaşanan olaylara karşın, ülkenin diğer kentlerinde 1 Mayıs kutlamaları büyük ölçüde olaysız geçti. Başkent Ankara’da gar önünde toplanan grup Sıhhiye Meydanı’na doğru yürüdü.

İzmir'de ise onbinlerce kişi Gündoğdu Meydanı'nda miting yaparak 1 Mayıs’ı kutladı. Türkiye’nin en büyük sendikalar konfederasyonu Türk-İş, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarını 10 bin kömür işçisinin çalıştığı Zonguldak’ta gerçekleştirirken,Türkiye’de işçi nüfusunun en fazla olduğu İzmit ve Gebze’de onbinlerce kişini katılımı ile mitingler düzenlendi.

Diyarbakır’da ise HDP öncülüğünde Dağkapı Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamaları olaysız geçti.