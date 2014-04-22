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Taksim yasağına karşı örgütler kararalı; 1 Mayıs'ta kim, nereden yürüyecek?

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek yürüyüş kollarını belirledi

22 Nisan 2014 17:36

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, hangi kortejlerden yürüyeceklerini açıkladı. Buna göre, DİSK, KESK ve Devrimci 1 Mayıs Platformu ve diğer siyasi parti ve örgütler Şişli’den Taksim’e yürüyecek. TKP ve Halkevleri Beşiktaş’ta toplanacak.

diken.com.tr’de yer alan habere göre, 1 Mayıs sabahı saat 10.00′dan itibaren Şişli’de toplanacak gruplar 11.00′da  Taksim’e doğru yürüyüşe geçecek.

 

Kazancı’ya karanfil bırakılacak

 

1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybedenler de 28 Nisan Pazartesi günü anılacak. 1977 1 Mayıs’ında öldürülenler anısına saat 11.00′da Kazancı yokuşuna karanfil bırakılacak. Ardından 1989 1 Mayıs’ında öldürülen Mehmet Akif Dalcı için saat 13.00′da Şişhane’de, 1996 1 Mayıs’ında öldürülen üç işçi için saat 15.00′da Kadıköy Hasanpaşa’da anma gerçekleştirilecek.

1 Mayıs’ta Taksim’de olacağını açıklayan siyasi parti ve örgütler şöyle:

Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği, Alınteri, Antikapitalist Müslümanlar, Barkırköy Doğa Gönüllüleri, Barış ve Demokrasi Partisi, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Birleşik Esnaflar Derneği, CHP, Deniz Gezmiş Parkı Forumu, Devrimci Çözüm, Devrimci Proletarya, Demokratik Haklar Federasyonu, Devrimci İşçi Partisi, Divriği Kültür Derneği, Emekçi Hareket Partisi, Emek ve Özgürlük Cephesi, Emek Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Forumlararası Koordinasyon, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halk Cephesi, Halkevleri, Halkların Demokratik Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, İşçi Demokrasi Partisi, İşçi Mücadele Derneği, İşçi-Der Anadolu Yakası Şubesi, İstanbul Anarşist İnisiyatif, Kaldıraç, Köz, Marksist Tutum, Mücadele Birliği, Müşterekler, Nor Zartonk, Odak, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Öğrenci Kolektifleri, Oyuncular Sendikası, Partizan, Proleter Devrimci Duruş, Sosyalist Demokrasi Partisi, Sosyalist Devrim Partisi Girişimi, Siyasi Tutsaklara Özgürlük Çalışma Grubu, Sosyalist Dayanışma Platformu, Sokak Kültür Sanat Derneği, Sürekli Devrim Hareketi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Türkiye Komünist Partisi, TKP 1920, Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, Tüketiciyi Koruma Derneği, Umut-Sen, Yeni Dünya İçin Çağrı, Yeşil Öfke Kolektifi, Yoğurtçu Parkı Forumu, Yeşil ve Sol Gelecek Partisi, 78′liler Girişimi.

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