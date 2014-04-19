T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: 1 Mayıs'ta Taksim ve Kadıköy'de kutlamalara müsaade etmeyeceğiz

Başbakan Erdoğan, 1 Mayıs'ta Taksim'de yapılmak istenen kutlamalar için sert bir dille konuşarak, Taksim'de Kadıköy'de kutlama yapmaya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz' dedi

19 Nisan 2014 21:06

Başbakan Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs için Taksim ve Kadıköy'ü isteyen partiler ve sivil toplum kuruluşlarına tepki gösrterek, "Miting mi yapacaksan git Yenikapı'ya Maltepe'ye. Bundan sonra bazı ilçelerimizde de butik meydanlar düzenleme kararı aldık. Ama gelip esnafın camını çerçevesini indirecek şekilde Taksim’de Kadıköy’de bunları yapmak mümkün değil. Kesinlikle bunlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

 

'Bunlar tencere tavacı'

 

12 adet ağaç bahanesiyle sokağa çıkanlar Türkiye üzerine oynanan çirkin bir oyunda piyon olarak kullanıldılar. Biz 3 milyarı bulan dikim yaptık fidan ve ağaç olarak... Ülkeyi ayağa kaldırıp ne çevre bıraktılar ne cadde, sokak ne park bıraktılar. Bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava

 

'Nerdesiniz çevreciler'

 

Yenikapı’da denizi doldurarak 750 bin metrekarelik alan düzenlemesi yapıldı. Buyrun çevre. Maltepe’de yine aynı şekilde denizi doldurarak 1 milyon 250 bin metrekarelik alan yapıldı. Nerdesiniz çevreciler. Hadi konuşsanıza. Dert başka. Bunlar kendi kör ideolojileriyle konuşuyorlar. Bu ülkede yapılan güzelliklerle değil.

 

'Miting için Taksim ve Kadıköy kesinlikle mümkün değil'

 

Miting mi yapacaksan git Yenikapı’ya Maltepe’ye.. Bundan sonra bazı ilçelerimizde de butik meydanlar düzenleme kararı aldık. Ama gelip esnafın camını çerçevesini indirecek şekilde Taksim’de Kadıköy’de bunları yapmak mümkün değil. Kesinlikle bunlara fırsat vermeyeceğiz 

ETİKETLER

başbakan erdoğanakpak parti1 mayıskutlamalarkadıköytaksimizin verilmeyecekyenikapıkazlıçeşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24