Erdoğan: 1 Mayıs'ta Taksim ve Kadıköy'de kutlamalara müsaade etmeyeceğiz

Başbakan Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs için Taksim ve Kadıköy'ü isteyen partiler ve sivil toplum kuruluşlarına tepki gösrterek, "Miting mi yapacaksan git Yenikapı'ya Maltepe'ye. Bundan sonra bazı ilçelerimizde de butik meydanlar düzenleme kararı aldık. Ama gelip esnafın camını çerçevesini indirecek şekilde Taksim’de Kadıköy’de bunları yapmak mümkün değil. Kesinlikle bunlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

'Bunlar tencere tavacı'

12 adet ağaç bahanesiyle sokağa çıkanlar Türkiye üzerine oynanan çirkin bir oyunda piyon olarak kullanıldılar. Biz 3 milyarı bulan dikim yaptık fidan ve ağaç olarak... Ülkeyi ayağa kaldırıp ne çevre bıraktılar ne cadde, sokak ne park bıraktılar. Bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava

'Nerdesiniz çevreciler'

Yenikapı’da denizi doldurarak 750 bin metrekarelik alan düzenlemesi yapıldı. Buyrun çevre. Maltepe’de yine aynı şekilde denizi doldurarak 1 milyon 250 bin metrekarelik alan yapıldı. Nerdesiniz çevreciler. Hadi konuşsanıza. Dert başka. Bunlar kendi kör ideolojileriyle konuşuyorlar. Bu ülkede yapılan güzelliklerle değil.

'Miting için Taksim ve Kadıköy kesinlikle mümkün değil'

Miting mi yapacaksan git Yenikapı’ya Maltepe’ye.. Bundan sonra bazı ilçelerimizde de butik meydanlar düzenleme kararı aldık. Ama gelip esnafın camını çerçevesini indirecek şekilde Taksim’de Kadıköy’de bunları yapmak mümkün değil. Kesinlikle bunlara fırsat vermeyeceğiz