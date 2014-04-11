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İstanbul Valisi Mutlu'dan 1 Mayıs açıklaması

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1 Mayıs'ta resni müracaat olursa Taksim'de kutlama isteğininin değerlendirilebileceğini belirtti

11 Nisan 2014 12:51

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1 Mayıs'la ilgili "Taksim'de kutlanmasına ilişkin resmi olarak müracaat yok. Resmi müracaat gelirse oturur, değerlendiririz" dedi.

Tozkoparan'daki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) gerçekleştirilen geceye, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, MİT Bölge Başkanı, bazı misyon temsilcileri, sanat dünyasından bazı isimler ile iş dünyasından tanınmış isimler katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok ile eşi Gülhan Altınok, davete katılanları birlikte karşıladı. Selami Altınok, misafirlerini karşıladıktan sonra, basın mensuplarına polis haftasıyla ilgili değerlendirme yaptı. Altınok, polisin canı pahasına devletin bekasını ve milletin bütünlüğünü koruduğunu vurguladı.

 

Vali Mutlu'dan 1 mayıs açıklaması

 

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da, basın mensuplarının, 1 Mayıs'ta Taksim'in kutlamalara açılıp açılmayacağını sorması üzerine, henüz resmi bir talebin gelmediğini belirtti. Mutlu, bazı sendikaların talebi olduğunu medyadan duyduğunu dile getirerek, resmi talep gelmesi halinde değerlendirme yapacaklarını söyledi.

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