Taksim'de '1 Mayıs açıklaması' yapmak isteyen sendikalılara polis müdahalesi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin oluşturduğu 1 Mayıs Komitesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yapmak üzere toplandı. Ancak polis açıklamaya izin vermeyerek biber gazıyla müdahale etti.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko Hill Otel önünde bir açıklama yaptı. Beko, demokratik hakkın kullanılmasına karşı polisin müdahalesini kınayarak "Taksim sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. AİHM kararı uygulansın" dedi.

Polis müdahale sırasında bazı sendikalılları gözaltına aldı. Enerji Sen Genel Başkanı Ali Duman, Dev- Sağlık İş Genel Sekreteri Gürsel Demir, Örgütlenme Uzmanı Erdoğan Demir, Gıda İş Esenyurt temsilcisi İbrahim Gidik, Nakliyat İş Gebze Şube Başkanı Erdal Kopan, Dev-Turizm İş istanbul bölge temsilciliği eğitim ve örgütlenme uzmanı Kamil Kartal gözaltında olan isimler arasında yer alıyor.