1 Mayıs Komitesi son sözünü söyledi: Taksim'deyiz

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin oluşturduğu 1 Mayıs Komitesi’nden “Akıl dışı hukuk dışı yasağa karşı biz Taksim'deyiz” açıklaması geldi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi yarın Taksim'de olacaklarını bir kez daha duyurdu. Şişli'deki DİSK Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen komite adına açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptı. "Yaşasın 1 Mayıs "sloganı atarak açıklamasına başlayan Beko, "Akıldışı ve hukuk dışı yasağa karşı Taksim'deyiz" dedi. Açıklamada, " 2010 yılında '1 Mayıs hem Bayram, hem Taksim Meydanı'nda' diye pankartlar asan AKP'nin 2014'teki yasakçı tutumu çelişkilidir, tutarsızlıktır "denildi.

Meşgulüm yanıtı aldık

Konuyla ilgili mahkeme kararlarına uymamanın, Anayasa'ya göre en üst yargı organı sayılan uluslararası mahkeme kararlarını yok saymanın hukuk dışı olduğunun vurgulandığı açıklamada, “1 Mayıs meydanına işçiler çıkarsa kent yaşamı olumsuz etkilenir' diyerek, tüm kentte sıkıyönetim ilan etmek, ulaşımı engellemek ve İstanbul'da yaşayan 15 milyon insanı cezalandırmak akıl dışıdır. Biz 1 Mayıs 2014 komitesi bileşenleri olarak hükümeti en baştan beri akla, hukuka ve tutarlı olmaya çağırdık. İstanbul Valisi ile ilk yaptığımız görüşmenin ardından 'Diyalog kapısı son güne kadar kapanmasın' dedik. Ancak aldığımız tek yanıt 21 Nisan'da Taksim'de üzerimize gönderilen polis ordusu oldu. Cumhurbaşkanı'ndan randevu istedik 'meşgulüm' yanıtı aldık. Ve en önemlisi yasaklama kararının gerekçesine dair hiçbir sorumuza yanıt alamadık" ifadeleri kullanıldı.

Hükümeti hukuka saygılı olmaya çağırıyoruz

DİSK Genel Başkanı Beko, kendilerinin ellerinde karanfillerle bayram kutlamaya hazırlanırken polisin, birçok Avrupa ordusundan kalabalık bir silahlı güçle savaşa hazırlandığını söyleyerek, "Biz bu ülkenin geleceğine, emeğe, demokrasiye ve yaşama dair umudumuz adına 1977 1 Mayısının hatırasını yaşatmaya çalışıyoruz. Ancak bu süreçte, bir hükümet üyesi, kanlı 1 Mayıs'ı hatırlattı ve 'Türkiye'de 1 Mayıs bayram olmaktan çıkacak' şeklinde ifadeler kullandı. Bu acı hatırayı tehdit amaçlı kullananları kınıyoruz. Anlaşılan o ki hükümet korku içinde. Biz bir şenlik havasında hazırlıklarımızı sürdürürken, bizi hedef alanların telaşını, paniğini, korkusunu, attıkları her adımda, söyledikleri her yalanda fark ettik. Tamamen korkunun esareti altındaki girmiş hükümeti akla, hukuka ve tutarlılığa çağırmanın bir karşılığı olmasını çok isterdik. Ancak sanırız bu çok mümkün değil" diye konuştu.

Mücadeleye devam

Beko'nun okuduğu açıklama, " Şimdi 1 Mayıs'ta Türkiye'nin eski Türkiye olamayacağını iktidara hatırlatmak şart olmuştur. 1 Mayıs günü her yol Taksim'e çıkacak; emek, eşitlik, özgürlük, adalet, barış için mücadelemiz devam edecektir. Her yer Taksim, her yer direniş, her yer 1 Mayıs. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" ifadeleriyle sona erdi.

AİHM kararı...

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Tabipler Birliği Genel Sekreteri Osman Öztürk Türk ve TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı'nın da hazır bulunduğu açıklamada DİSK Genel Başkanı Kani Beko'ye Anayasa Mahkemesinin Taksim yasağıyla ilgili yapılan başvuruyu reddetmesi soruldu. Beko,"AİHM'in Taksim yasağıyla ilgili verdiği kararlar, bu yasağın doğru olmadığını karara bağlamıştır" dedi.

Seyahat özgürlüğü kısıtlanamaz

1 Mayıs günü metro ve metrobüsün çalışmayacağının hatırlatan bir gazeteciye de yanıt veren Beko, "Geçen yıl da adı belli olmayan bir sıkı yönetim İstanbul'da ilan edilmişti. Hiç kimsenin burnu kanamadan işçi arkadaşlarımız kutlamalarını becerebiliyorlar. Ben geçen yıl buraya gelebilmek için 3 taksiyle gelebildim. Seyahat özgürlüğünün İstanbul valisinin kısıtlamaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Yeter ki polis müdahale etmesin

İstanbul Valiliği'nin yaptığı bazı grupların provokasyon hazırlığı var açıklamasını da değerlendiren DİSK Genel Başkanı Beko, "1976 yılında Taksim alanında hiç kimsenin burnu kanamadı. 1977 yılına gelince otel çatılarından işçi arkadaşlarımızı ateş açıldı. 37 arkadaşımız katledildi. Demek ki burada polis müdahale etmezse, bir provokasyon içine girmezse 70'lerde yapılan 1 Mayıs'larda olduğu gibi 2010, 2011, 2012 yılındaki kutlamalarda olduğu gibi kimsenin burnu kanamıyor. Yeter ki, polis müdahale etmesin" dedi.