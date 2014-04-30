Polisten 1 Mayıs operasyonları

Polis 1 Mayıs öncesinde İstanbul'un birçok bölgesinde sol örgütlere yönelik operasyonlar düzenlemeye başladı. Operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alınırken, 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ile 1 tabanca ele geçirildi. Dün Nurtepe bugün de Bahçelievler’de yapılan operasyonların 1 Mayıs gösterilerinde olası “provokatör eylemleri engellemek” gerekçesi ile düzenlendiği açıklandı.

Emniyet'in açıklaması

Operasyonla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde 28.04.2014 tarihinde il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde, eylem arayışları içerisinde olan sol bir terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüte ait malzemeleri saklayan 4 şüpheli şahıs, 2 adet Kalaşnikof marka 7.62 mm çapında otomatik tüfek, 1 adet Baretta marka 9 mm çaplı tabanca, 5 adet silahlara ait şarjör, 5 adet 7.62 mm çaplı fişek, 1 adet patlamaya hazır vaziyette uzaktan kumandalı, parça ve basınç etkili el yapımı bomba, 2 adet kar maskesi ile birlikte yakalanmıştır."

Silahlar polis kameralarına yansıdı

Yapılan operasyon ve ele geçirilen silahlar polis kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Özel Harekat ekiplerinin bir adrese girişi yer alıyor. Adreste arama yapan ekipler, bir valizi açınca, içindeki bir torbada uzun namlulu silahlara ait şarjörlerle karşılaşıyor. Daha sonra ise valizde bir tabanca bulunuyor. Ardından, açılan bir çuval ve bir torbada 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçiriliyor. Adreste bulunan şüpheli bir paketin fünyeyle patlatılması da kameralara yansıyor.

İkinci operasyon Bahçelievler'de

İstanbul'da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Mayıs öncesinde, provokatif eylemleri önlemek amacıyla operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bahçelievler'de yapılan baskınlarda, biri çocuk 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte, 30 adet kullanıma hazır molotofkokteyli, 4 adet kullanıma hazır el yapımı bomba, 2 adet havai fişek bataryası, çok sayıda maske, molotof kokteyli yapımında kullanılan çok sayıda cam şişe, muhtelif sayıda inşaat eldiveni, 3 adet paket içerisinde 2 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon anları kameraya yansıdı

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, Özel Harekat ekiplerinin destekleriyle gerçekleşen baskın anları, bir tekstil atölyesinde yapılan aramada ele geçirilen maskeler ve ele geçirilen uyuşturucular ile el yapımı patlayıcılar yer alıyor. Ayrıca, operasyonda ele geçirilen molotof şişeleri de görüntülere yansıdı.