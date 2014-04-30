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AYM'den Taksim'de 1 Mayıs kararı

Anayasa Mahkemesi, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına açılmasına ilişkin başvuruyu karara bağladı

30 Nisan 2014 10:35

Anayasa Mahkemesi, Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına yönelik başvuruyu 'iç hukuk yollarının tükenmemiş olması' nedeniyle reddetti.

Mahkeme, 'iç hukuk yollarının tükenmemiş olması'nı gerekçe göstererek başvuruyu kabul etmedi.

Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarının engellenmesinin "İfade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüş haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Bu kararın, konuyla ilgili AYM'ye yapılmış çok sayıda benzer başvuru için de emsal teşkil etmesi bekleniyor.

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