1 Mayıs'ta Kızılay da yasak

Taksim Meydanı’nın sendikalara açılıp açılmayacağı tartışılırken, Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarının adresleri Sıhhiye ve Tandoğan Meydanları olarak belirlendi. 1 Mayıs dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Ankara Valiliği, Kızılay Meydanı’nın da gösterilere izin verilmeyeceğini bildirdi.

Ankara Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı. Mesajda, "Çalışma hayatının Ankara da bulunan temsilcileri sendikalar ile alın terinin gerçek sahipleri Ankaralı emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün amacına uygun olarak kutlanması dâhil hak arayışlarını meşru yollardan, hukuki zeminlerde yapacakları ve sorumluluk içerisinde hareket edecekleri hususunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Nitekim Ankara'da Sıhhiye Meydanı ve Tandoğan Meydanı için Sendikalar tarafından 2911 Sayılı Kanuna göre bildirimde bulunulmuş ve mevzuatına göre önceden tespit ve ilan edilmiş olan meydanlar, Sendikaların taleplerine uygun olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü toplantı ve gösteri yürüyüşlerine hazır hale getirilmiştir" denildi.

Mesajda başta Kızılay Meydanı olmak üzere ana cadde ve sokaklarda cebir ve şiddet kullanarak genel hayatı olumsuz etkileyecek, huzur ve güvenliği ortadan kaldıracak, başkentin dirlik ve düzenini bozacak hiçbir duruma mahal verilmeyeceği vurgulandı.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB Sıhhiye'de

Bu arada DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyesi bir grup, başkentlilere 1 Mayıs'ta Tren Garı önünden başlayacak ve Sıhhiye Meydanı'nda devam edecek mitinge katılmaları çağrısında bulundu. Kızılay Güvenpark önünde toplanan grup adına açıklama yapan KESK Ankara Şubeler Platformu Sözcüsü İsmet Meydan, "1 Mayıs Perşembe günü tüm emek ve demokrasi güçlerini, Ankara halkını saat 11.00'de Gar önünden başlayacak yürüyüşümüze ve saat 13.00'deki mitingimize katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Remzi Çalışkan da başkentte mücadele ve dayanışma gününü, emekçilerin birliğini, halkların kardeşliğini göstermek için 1 Mayıs'ta Sıhhiye Meydanı'nda olacaklarını, İstanbul 'da ise özel bir anlamı olduğu için kutlamaları Taksim'de yapacaklarını belirtti.

Kızılay'a gidecekler

Öğrenci Kolektifleri, Demokratik Haklar Federasyonu, 100. Yıl İnisiyatifi, Alınteri, BDSP ve Halkevleri’nin ardından Öğrenci Dayanışması da 1 Mayıs’ta Kızılay’da olacaklarını duyurdu.