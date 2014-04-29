İstanbul Valisi: Belki yarın farklı açıklamalar yapabilirim

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim Meydanı'nda kutlanmak istenmesine ilişkin, "Belki yarın farklı açıklamalar, basın duyurusu şeklinde de olabilir, basın açıklaması şeklinde de olabilir, sizlerle paylaşacağım başka konular olacak" dedi.

Allgaeu-Orient Rallisi organizatörleri tarafından düzenlenen basın toplantısına katılan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mutlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim Meydanı'nda kutlanmak istenmesine ilişkin soruya karşılık, "Onunla ilgili zaten açıklama yapıyorum. Belki yarın farklı açıklamalar, basın duyurusu şeklinde de olabilir, basın açıklaması şeklinde de olabilir, sizlerle paylaşacağım başka konular olacak" dedi.

Vali Mutlu, 1 Mayıs'a ilişkin yarına kadar bir açıklama yapacağını söyledi.