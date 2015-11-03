1 Kasım'ın 7 Haziran'la karşılaştırmalı sonuçları: AKP kaç ilde tulum çıkardı, MHP, CHP ve HDP kaç ilde sıfır çekti?

56 milyon 965 bin 99 kayıtlı seçmenin bulunduğu 1 Kasım seçiminde 48 milyon 523 bin 610 seçmen sandık başına gitti. Katılım oranının yüzde 85,18 olarak gerçekleştiği seçimde geçerli oy sayısı 47 milyon 838 bin 711 oldu. Böylece 16 partinin katıldığı 1 Kasım seçiminde 684899 oy geçersiz sayıldı.

1 Kasım'da TBMM'ye giren dört siyasi partinin seçim performansı şöyle oldu:

Yeniden tek başına iktidar

23 milyon 673 bin 541 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), yüzde 49,48 ile 317 milletvekili çıkararak tek başına iktidarı oldu. 7 Haziran’da yüzde 40,87 oranında oy alan AKP 258 milletvekili çıkarmış ve 13 yıllık tek başına iktidar dönemi sona ermişti.

AKP 17 ilde tulum çıkardı, 3 ilde sıfır çekti

1 Kasım’da 7 Haziran’dan 4 milyon 805 bin 129 fazla oy alan AKP, tarihindeki en yüksek oyu da almış oldu. AKP’nin oy oranındaki artış yüzde 8,61 oldu. 62 ilde birinci olan AKP, 17 ilde tüm milletvekilliklerini kazanarak tulum çıkardı.

AKP'nin tulum çıkardığı iller şöyle:

Aksaray, Bayburt, Çankırı, Düzce, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Rize ve Yozgat.

AKP Tunceli, Şırnak ve Hakkâri’de milletvekili çıkaramadı.

AKP'li kadın milletvekilleri 41'den 35'e düştü

AKP, 1 Kasım seçimlerinde 71 kadını milletvekili adayı gösterdi. Kadın milletvekili adaylarından 35’i TBMM’ye girmeyi başardı. AKP’li kadın milletvekili sayısı 7 Haziran’da 41 olmuştu.

AKP, 7 Haziran'da sıfır çektiği

Ağrı'dan milletvekili çıkardı

AKP, Haziran seçiminde milletvekili çıkaramadığı Ağrı'da bir milletvekili kazandı. Cesim Gökçe, AKP'nin Ağrı Milletvekili oldu.

Hangi bakan nereden seçildi?

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz Sivas'tan, Başbakan Ahmet Davutoğlu Konya'dan, 7 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'dan seçilen Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu kez Bingöl'den, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Ordu'dan, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Bursa'dan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Denizli'den, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Eskişehir'den, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gaziantep'ten, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Kocaeli'nden, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç Samsun'dan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar'dan seçildi.

Tuğrul Türkeş Ankara'dan seçildi

MHP milletvekili iken seçim hükümetinde yer alan, seçimlerde AKP'den aday olan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, bu kez Ankara milletvekili olarak Parlamento'ya girdi.

Efkan Ala Erzurum'dan Bursa'ya kaydırıldı

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala Erzurum yerine bu kez Bursa'dan, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan Mersin'den milletvekili oldu.

Hangi illerde artırdı?

Adana, Ankara, Antalya, Ağrı, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Zonguldak'ta milletvekili sayısını artıran AKP, İstanbul'da 39 olan milletvekili sayısını 46'ya, Ankara'da 15'ten 16'ya çıkardı. AKP'nin İzmir'de 8 olan vekil sayısı değişmedi.

En çok Iğdır'da artırdı

AKP'nin oyunu en çok artırdığı il Iğdır oldu. 7 Haziran'da Iğdır'da % 11,73 oy alan AKP, 1 Kasım seçimlerinde oy oranını %31,65'e yükseltti.

Iğdır'da oyunu yüzde 21 artıran AKP; Şanlıurfa ve Bingöl'de yüzde 18, Erzurum'da yüzde 16, Elazığ ve Gaziantep'te yüzde 14, Aksaray, Bayburt, Bitlis, Karabük, Kayseri ve Kütahya'da ise yüzde 13 oranında oy artışı sağladı.

CHP, 2 milletvekili fazladan çıkardı

12 milyon 109 bin 985 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 25,39 ile 134 milletvekili çıkardı. 7 Haziran’da yüzde 24,95 oranında oy alan CHP, 132 milletvekili çıkarmıştı.

35 şehirde sıfır çekti

1 Kasım’da 7 Haziran’dan 590 bin 731 daha fazla oy alan CHP, 6 şehirde birinci parti olurken, 35 şehirden milletvekili çıkaramadı.

Kadın milletvekilleri sandalyelerini korudu

7 Haziran’da CHP’den milletvekili seçilen 21 kadının tamamı sandalyelerini 1 Kasım seçimlerinde de korudu.

CHP'nin 3 büyük şehirde performansı

CHP Ankara'daki vekil sayısını korudu. CHP Ankara'da 11 vekil çıkardı.

CHP İstanbul'da 28 milletvekili çıkardı. CHP 7 Haziran'da da İstanbul'da 28 vekil çıkarmıştı.

CHP İzmir'de 14 vekil çıkardı. 7 Haziran'da ise 12 vekil çıkarmıştı. CHP İzmir'de vekil sayısını 2 artırmış oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP hiç milletvekili olmadığı Ardahan, Niğde, Tunceli'de birer milletvekili çıkardı.

Eski Musul Başkonsolosu da Meclis'te

Resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiği'nden istifa eden eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz da Meclis'e girdi. Erzincan'da bir milletvekilini kaybeden CHP'nin Denizli'de 3 olan vekil sayısı 2'ye indi, Aydın'da 4 olan vekil sayısı 3'e düştü. Ordu'da 2 olan vekil sayısı 1'e inen CHP Mersin'de 3 olan vekil sayısı 4'e çıkardı.

6 ilde birinci parti

CHP'nin birinci çıktığı iller şöyle:

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla.

35 ilde milletvekili çıkaramadı

CHP'nin milletvekili çıkaramadığı iller şöyle:

Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Mardin, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yozgat.

Kılıçdaroğlu'nun memleketi

Tunceli'den bir milletvekili

7 Haziran'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de (Dersim) iki milletvekilini de HDP'ye kaptıran CHP, yeni adaylarla girdiği 1 Kasım seçiminde bir milletvekili kazandı. Gürsel Erol, CHP Tunceli milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

En büyük oy kaybı MHP'de

1 Kasım’da 5 milyon 691 bin 737 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yüzde 11,90 oy oranıyla Meclis’te 40 sandalye kazandı. 7 Haziran seçimlerinde 7 milyon 519 bin 168 oy alan MHP, bu oyların 1 milyon 827 bin 431’ini kaybetmiş oldu. 7 Haziran’da yüzde 16,29 oranında oy alan MHP, 80 millet vekili çıkarmıştı.

Hiçbir ilde birinci parti olamadı,

57 ilde sıfır çekti

MHP, 81 ilin hiçbirinde birinci parti olamazken, 57 şehirden milletvekili çıkaramadı. 1 Kasım seçiminde 87 kadını milletvekili adayı gösteren MHP’de 26. dönemde 3 kadın milletvekili olacak. 7 Haziran’da 4 kadın MHP milletvekili seçilmişti.

MHP'nin kaleleri sırtını döndü

MHP’nin İç Anadolu’daki kaleleri partiye sırtını döndü. ‘Selçuklu Hilali’ olarak bilinen Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Tokat, Kayseri’de büyük kayıplar yaşandı.

MHP, birden fazla vekil çıkardığı 12 ilde toplam 16 vekilini Meclis’e gönderemedi.

Ağır toplar giremedi

Partinin ağır toplarından Genel Başkan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ile Eskişehir Milletvekili Dr. Ruhsar Demirel Meclis’e giremedi.

MHP, 7 Haziran'da

vekil çıkardığı 8 ilde sıfır çekti

Beş ay önce birer milletvekili çıkardığı Bayburt, Giresun, Kırıkkale, Gümüşhane, Uşak, Kırşehir, Nevşehir, Burdur ve Aksaray’da boş çekti.

Bahçeli'nin memleketi de AKP dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye’de dahi birinciliği AKP’ye kaptırdı.

HDP'nin vekil sayısı 59'a düştü

1 Kasım’da 5 milyon 145 bin 688 oy alan Halkların Demokratik Partisi (HDP) yüzde 10,76’yla 59 milletvekili çıkardı. 7 Haziran seçimlerinde 6 milyon 057 bin 506 oy alan HDP 1 Kasım’da 913 bin 358 oy kaybetti. 7 Haziran’da yüzde 13,12 oranında oy alan HDP 80 milletvekili çıkarmıştı.

13 şehirde birinci, 59 şehirde sıır çekti

13 şehirde birinci parti olan HDP, 59 şehirde milletvekili kazanamadı. 234 kadın aday gösteren HDP’de 23 kadın Meclis’e girdi. Bu sayı 7 Haziran’da 32 olmuştu.

Hendekler oy kaybettirdi

HDP, özyönetim ilanlarının ardından hendeklerin kazıldığı Diyarbakır merkez Sur ve Yenişehir ile Bismil ve Silvan ile Mardin'in Nusaybin ilçelerinde de oy kaybetti. Bölgede ikinci parti olan AKP’nin de önemle ölçüde oylarını artırdığı gözlendi.

Diyarbakır’da HDP'den AKP’ye 60 bin oy

Cadde ve sokaklara hendek kazma ve barikat kurmalar nedeniyle çeşitli tarihlerde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Diyarbakır'ın Sur, Silvan, Lice ve Bismil, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ile Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde HDP, 1 Kasım'da, 7 Haziran'daki seçime göre oy kaybetti.

HDP'nin oyunda Sur'da 5 bin 349, Silvan'da 2 bin 124, Silopi'de bin 806, Bismil'de bin 587, Lice bin 123, Dargeçit'te 902, Cizre'de 548 ve Nusaybin'de 389 azalma oldu.

AKP, Silvan'da yüzde 75 yükseldi

Aynı ilçelerde AKP’nin oylarında ise dikkat çekici artış oldu. AKP'nin oyları Sur'da 4 bin 130, Bismil'de 3 bin 216, Silvan'da bin 830, Nusaybin'de bin 161, Dargeçit'te 674, Cizre'de 321 ve Lice'de 56 arttı.

Silvan'da AKP'nin oyu hazirandaki seçime göre yüzde 75, Bismil'de yüze 66 ve Sur ilçesinde ise yüzde 58 yükseldi.

Saadet Partisi eridi

1 Kasım seçimlerinde TBMM’de yer alacak AKP, CHP, MHP ve HDP dışındaki partiler adeta eridi. 7 Haziran seçimlerinde yüzde 4.77 oy alan ‘diğer partiler’, dünkü seçimlerde yüzde 2.5 oy oranına düştü. 7 Haziran seçimlerinde en çok oyu, Büyük Birlik Partisi (BBP) ile ittifak yapan Saadet Partisi (SP) yüzde 2.6 oy oranıyla almıştı.

Yüzde 1.6 ile bağımsızlar ikinci sırada, yüzde 0.35 ile Vatan Partisi üçüncü sıradaydı. Bu seçimlerde Saadet Partisi yüzde 0.65 ile TBMM’ye giremeyen partiler arasında, yine ilk sırada yer aldı. Yüzde 0.53 ile Büyük Birlik Partisi ikinci, yüzde 0.24 ile Vatan Partisi üçüncü oldu.