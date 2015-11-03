İşte 10 maddede AKP’yi 5 ay gibi kısa bir sürede tek başına iktidara taşıyan faktörler

7 Haziran seçimlerinde 9 puan düşen AKP, 1 Kasım’da kendisinin bile beklemediği bir başarıya imza atarak kaybettiği tek başına iktidarı geri aldı. AKP, 7 Haziran’da sandığa gitmeyen partilileri yeniden oy vermeye ikna ettiği gibi yurt dışındaki seçmenlerinin katılımını da arttırdı.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in analizine göre, işte AKP’yi 5 ay gibi kısa bir sürede zafere taşıyan faktörler:

1-Güçlü isimler

Parti Kongresi 12 Eylül’e alındı, yönetim değişti. 3 dönem kuralı nedeniyle Ali Babacan, Binali Yıldırım, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Faruk Çelik, Taner Yıldız, Mehdi Eker gibi 7 Haziran listelerine giremeyen isimler hem partide güçlü bir konum kazandı hem de yeniden sahaya döndü.

2-Ekonomik vaatler

7 Haziran’dae en çok ilgiyi CHP’nin ekonomi vaatleri çekmişti. AK Parti de yeni seçim bildirgesinde bu vaatlere geliştirerek yer verdi. Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Naci Ağbal gibi güçlü bir ekonomi yönetimi sinyali de etkili oldu.

3-Erdoğan hamleleri

7 Haziran sonrası muhalefet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin oyun planına karşı hamle geliştirmekte yetersiz kaldı. Bu, AK Parti’ye istediği oyun planını hayata geçirme fırsatı sundu.

4-İstikrar talebi

Muhalefet partilerinin 7 Haziran’da yüzde 60 oy almasına karşın, başta TBMM Başkanlığı seçimi olmak üzere birçok konuda uzlaşamaması AKP açısından avantaj sağladı. Koalisyon ihtimalleri azaldı. Bu durum 13 yıldır tek parti iktidarına alışan kesimlerde yeniden ‘istikrar’ arzusunu tetikledi.

5-Sürece mola

Kürt sorununa barışçı bir çözüm amaçlayan Çözüm Süreci toplumun bir kesiminde destek bulmamıştı. Erdoğan’ın süreci rafa kaldırması, PKK ve IŞİD’e operasyonlar AK Parti’ye oy olarak döndü.

6-PKK ve IŞİD terörü

PKK saldırıları, halkın tepkisini çekti. HDP, PKK’nın halkı rahatsız eden bu baskısına karşı net tavır koyamadı. PKK ve IŞİD terörünün tırmanması, yarattığı tedirginlikle birlikte toplumda güvenlik açısından da istikrar arayışlarını güçlendirdi. AK Parti, koalisyonun güvenlik konusunda da istikrarsızlık unsuru olacağı mesajı verdi.

7-Başkanlık rafta

AK Parti 7 Haziran’da başkanlık tartışmasını kampanyanın ana hedefi yapmıştı. Halkın çoğunluğunun başkanlığa karşı olması, AK Parti’nin aleyhine işlemişti. AK Parti bu kez başkanlığı bildirgesine koydu ama gündeme getirmedi. Bu da ekonomik vaatlerin öne çıkmasını sağladı.

8-Etkili kampanya

AK Parti, diğer partilere kıyasla daha etkili ve daha sistematik bir seçim kampanyası yürüttü. Başbakan Ahmet Davutoğlu diğer liderlerden daha çok çalıştı. Yaygın bir organizasyon vardı.

9-Belediye ve medya

AK Parti’nin belediyeler ve devlet imkânlarından yararlanabilmesi ve TRT gibi kendisine yakın çok sayıda medya kuruluşu olması, geniş bir erişim avantajı yarattı.

10- Küskünleri ikna

AK Parti, 7 Haziran’da önemli sayıda seçmenini sandığa götürememişti. AK Partili seçmenlerin önemli bir bölümü de değişik nedenlerle geçersiz oy kullanmıştı. AK Parti, yurtiçinde katılımı artırdığı gibi, yurtdışı oylarda da üstünlük elde etti.