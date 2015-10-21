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1 Kasım sürprizleri, işte KONDA'nın son seçim anketi

CHP, ilk kez yüzde 30 barajını aşmış görünüyor...

21 Ekim 2015 21:09

En güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA'nın, son anketinde CHP'ye seçmen desteği ilk kez yüzde 30 çıtasını aşmış görünüyor. 7 Haziran seçimlerine göre AKP oylarında önemli bir değişim göstermeyen anket sonuçlarının 1 Kasım seçimlerinde teyit olması durumunda sandıktan yine tek başına iktidar değil, koalisyon çıkacak.

Businessht internet sitesinde, KONDA'nın 1 Kasım genel seçimlerine ilişkin olarak müşterileriyle paylaştığı son kamuoyu araştırmasının sonuçları yayımlandı. 10 Ekimdeki Ankara katliamından tam bir hafta önce yapıldığı öğrenilen ankete göre, 7 Haziran seçimlerinde oyları yüzde 25,13 olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçmen desteği ilk kez yüzde 30’un üzerine çıktı. Yüzde 30 çıtasını aşmak, CHP içinde yapılan değerlendirmelerde uzun süredir "öncelikli stratejik hedef" olarak belirlenmişti.

KONDA'nın son kamuoyu anketinde, parlamentodaki dört partinin seçmen desteği şöyle tahmin edildi:

AKP: Yüzde 40,9
CHP: Yüzde 30,4
MHP: Yüzde 14,3
HDP: Yüzde 11,8 

BusinessHT'ye konuşan Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, kamuoyuyla paylaşacakları bir anket olmadığını söyleyerek anket sonuçlarını doğrulamayacağını da, yalanlamayacağını da söyledi. Ağırdır, yalnızca seçim öncesi son perşembe günü kamuoyuna anket yayınladıklarını söyledi.

 

Milletvekili dağılımı nasıl olacak?

 

Garanti Yatırım tarafından paylaşılan son notta; son gelen KONDA ve Gezici anketlerinin ardından son iki ay içinde yapılan anket ortalamalarının işaret ettiği oy oranları ve milletvekilleri sayıları şöyle tahmin edildi:

AKP yüzde 42,4 ile 265 milletvekili
CHP yüzde 27,4 ile 141 milletvekili
MHP yüzde 14,8 ile 67 milletvekili
HDP yüzde 12,3 ile 77 milletvekili

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