Gezici Araştırma'nın son anketine göre, hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Gezici Araştırma Şirketi’nin 17-18 Ekim tarihleri arasında arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, AKP’nin oy oranı % 41,3, CHP'nin % 27, MHP’nin % 15,6 ve HDP’nin ise % 12,5 oldu. Araştırmanın sonuçlarına göre, AKP seçmenlerinin yüzde 42'si Ankara'daki katliamdan PKK'yı sorumlu tutarken, CHP ve HDP seçmenleri ise sorumlunun AKP hükümeti ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu yönünde görüş belirtti.

Hükümetin Ankara katliamında gereken önlemleri almadığını düşünen AKP seçmenlerinin oranı yüzde 25,6'da kalırken; diğer partilerde ise bu oran yüzde 70'in üzerinde çıktı.

10 Ekim Cumartesi günü Ankara Garı’nda yaşanan patlamayı sizce kim yapmıştır?

Ankete katılanların, "10 Ekim Cumartesi günü Ankara Garı’nda yaşanan patlamayı sizce kim yapmıştır?" sorusu ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 24,9’u IŞID/DEAŞ terörünün yaptığını düşündüğünü ifade ederken, % 27,8’i PKK terörünün, % 10,5’i AKP, % 10,6’sı Erdoğan’ın, % 10,1’i HDP’nin ve % 14 ise dış güçlerin yaptığını belirtti.

Aynı soru ile ankete katılanların 1 Kasım seçimlerinde oy vermek istediği parti arasındaki ilişki incelendiğinde ise AKP’ye oy vermek isteyenlerin yüzde 42'sinin, Ankara'daki katliamdan PKK'yı sorumlu tuttuğu ortaya çıktı. AKP'ye oy vereceğini beyan eden katılımcılardan % 20,3’ü katliamı IŞID’in yaptığını ifade ederken; CHP’ye oy vermek isteyenlerin % 32,6’sı IŞİD’i, % 22,6’sı ise Erdoğan’ın yaptığını ifade etti.

MHP’ye oy vermek isteyenlerin % 30,8’i, Ankara katliamını PKK’nın yaptığını ifade ederken, % 10,9’u AKP’nin ve % 19,9’u HDP’nin yaptığını söyledi. HDP’ye oy vermek isteyenlerin % 35,2’si IŞİD’in yaptığını ifade ederken % 31,3’ü AKP’nin ve % 25,6’sı ise Erdoğan’ın yaptığını ifade etti.

Ankara katliamıyla ilgili hükümetin önlem aldığını düşünüyor musunuz?

Ankara katliamına dair hükümetin gerekli önlemleri alıp almadığı konusunda da seçmenlerin partilerine göre verdikleri cevaplar değişim gösterdi. AKP’ye oy vermek isteyenlerin % 25,9’u gerekli önlemlerin alınmadığını belirtirken; bu oran, CHP seçmenlerinde % 87,2, MHP’de % 75,2 ve HDP’de % 89,1’ oldu. Araştırmaya katılan ve Ankara Garı’nda yaşanan olaylarda hükümetin önlem almadığını düşünen halkın % 74’ü bu durumda AKP’ye oy vermeyeceğini ifade ederken, % 19,4’ü "hiçbir koşulda etkilemez, oy veririm" dedi.

Anketin sonuçlarına göre, “AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile arasına mesafe koyarsa AK Parti daha başarılı olur mu?” sorusuna, AKP’ye oy vermek isteyenlerin % 24,5’i "evet daha başarılı olur” cevabını verirken; % 57,1’i ise "hayır daha başarılı olamaz" dedi.

Türkiye'nin en büyük sorunu ne?

Araştırmaya katılan halkın Türkiye’nin en büyük sorununa ilişkin görüşleri incelendiğinde % 50’si işsizlik olduğunu ifade ederken, % 23,1’i ekonomik kriz, % 56,9’u PKK ve % 21,1’i ise IŞİD'i en büyük problem olarak gördüğünü belirtti.

Araştırmaya katılan halkın % 68,4’ü son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindiğini yani korktuğunu söylerken, % 68,4’ü Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisini karamsarlığa ve tedirginliğe ittiğini ifade etti.