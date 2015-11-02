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1 Kasım seçiminin kaybedeni MHP'de, Başkanlık Divanı'nı toplandı

Toplantıda, oy oranındaki düşüşlerin AKP'nin "istikrarsızlık ve terör" vurgusu yapmasından kaynaklandığı tespiti yapıldı

02 Kasım 2015 21:53

1 Kasım seçimlerinde, yüzde 11.93 oy oranına ulaşan MHP, seçim sonuçlarına yönelik ilk değerlendirmeyi, Başkanlık Divanı toplantısında yaptı. Genel seçimin ardından dün ve bugün kurmayları ile bir araya gelen Genel Başkan Devlet Bahçeli, saat 18.00'de de parti genel merkezinde Başkanlık Divanı'nı topladı.

Hürriyet'in haberine göre, 7 Haziran Genel Seçimleri'nde yüzde 16.29 oy oranıyla Meclis'e 80 milletvekili sokan MHP, 1 Kasım seçimlerinde büyük bir düşüş yaşamış ve yüzde 11.93 oy oranıyla 41 sandalye kazanmıştı. Partinin oy oranındaki ve milletvekili sayısındaki düşüşün masaya yatırıldığı Başkanlık Divanı toplantısında, söz konusu düşüşlerin AKP'nin "istikrarsızlık ve terör" vurgusu yapmasından kaynaklandığı değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, partinin tüm kadrolarının görevlerinin başında olduğuna işaret ederek, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edecekleri vurgusunu yaptı. Seçim sonuçlarına ilişkin beklentilerinin daha yüksek olduğunu ifade eden Bahçeli, partinin aldığı oy oranına saygı duyacaklarını ve ona göre bir çalışma yapacaklarını aktardı.

Toplantıda, milletvekili seçilemeyen genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz ve Ruhsar Demirel ile Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'nun Başkanlık Divanı'ndan istifasının gündeme gelmediği bildirildi.

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