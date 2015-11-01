MHP'nin iki genel başkan yardımcısı da Meclis dışında kaldı

1 Kasım seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre büyük düşüş yaşayan MHP'de en yetkili isimler de Meclis dışında kaldı. Milletvekili seçilemeyen isimler arasında, genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz ve Ruhsar Demirel, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu ile TBMM Başkanvekili Koray Aydın, TBMM Başkanlık Divanı üyesi Kastamonu Milletvekili Emin Çınar, Eski Merkez Bankası Başkanı ve Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz, Kütahya Milletvekili Alim Işık, Zonguldak Milletvekili Zeki Çakan da bulunuyor.

7 Haziran Genel Seçimleri'nde oyların 16,3'ünü alarak Meclis'e 80 milletvekiliyle giren MHP, 1 Kasım seçimlerinde büyük düşüş yaşadı. Resmi sonuçlara göre oyların yüzde 11,9'unu alan MHP, 41 milletvekiliyle Meclis'teki 4. büyük grup oldu.