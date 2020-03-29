15 bin 266 eski sağlık görevlisi gönüllü hizmet için dönerken Londra'da hayat...

Hayat daha da yavaşladı.

Boş otobüsler, azalan metro seferleri, bir bir kapanan mağazalar, evden çalışanların sayısının artmasıyla şehir giderek hayalet şehir havasına bürünüyor.

Marketlerde panik havası azaldı.

Bizim ev kendine gelmeye çalışıyor.

Buzdolabını her açtığımda kafama düşen isyankar bir paketle savaşımı umarım en kısa zamanda unuturum.

Yeni düzen ve iki metre kuralı

Yeni düzende artık sadece alışveriş yaparken değil, her yerde insanlar birbirinden kaçmaya başladı.

Karşıdan gelen birine temas etmemek için kaldırım değiştirmek, asansöre yalnız binmek, sürekli kolonya gibi ikram edilen temizlik jelleriyle karşılanmak çok yaygınlaştı.

Market rafları dolu ama daha ne kadar dolu kalır kim bilir?

Büyük süpermarketler de çalışanlarını korumak için yeni uygulamalara başladılar. Kasaların önüne mesafe bariyerleri konmaya başlandı. Yerlerde nerelerde durmamız gerektiğini gösteren bantlar var.

Temassız ödeme kullanımı teşvik edildikçe artık parayı uzun süre göremeyeceğimiz kesin.

Küçük manavların ve bakkalların, kasapların önünde mesafeli aralıklarla bekleyen kuyruklar var.

Mağaza içlerinde virüs yayılımını azaltabilmek için vitrin camlarına hızla konulan notlara herkes asker gibi uyum göstermeye başladı.

BBC'den ve diğer kanallardan gelen "son dakika haberleri" günlük, hatta saatlik rutinler arasına girdi.

Bir son dakika haberini de ben bu yazıyı hazırlarken Başbakan Boris Johnson için geldi. Saray ve kabinedeki isimlere de Corona bulaştığını öğrendiğimiz an itibarıya İngiliz Parlamentosu'nun durumunu da merak içindeyim.

İşin şakası yok, salgın büyük. Evde kalmaya devam.

İş dünyası ve açıklamalar

Hükümetin aldığı ekonomik kararların arkasından, pek çok özel şirket de çalışanları ve tedarikçileri için peş peşe aldıkları yeni ekonomik ve yönetimsel kriz kararlarını açıkladılar.

Unilever, Mondelez, Facebook gibi pek çok şirket yarı zamanlı ve sözleşmeli çalışanlarını koruma amaçlı olarak ücretleri 3 ay daha ödemeye devam edeceklerini, tedarikçilerine kredi sağlayacaklarını duyurdular.

Mondelez bu zor dönemde satış teşkilatlarında çalışanlarına saat ücretini 2 dolar yaptı. Bonus olarak da haftalık 125 dolar ödemeye karar verdi.

NHS-Ulusal Sağlık Servisi'ne hijyen malzemeleri, yiyecek içecek yardımları için şirketler yardım yarışı içinde.

15 bin 266 eski sağlık görevlisi de hükümetin talebiyle gönüllü olarak hizmet vermek için işlerine geri döndü.

Hükümetin mağazaları kapama kararının ardından bir spor mağaza zinciri olan Sports Direct'in sahibi Mike Ashley "Benim mağazalarım açık olmalı, insanlar bu dönemi spor yaparak geçirecek, ben mağazalarımı kapatmam" diyordu ki parlamentoda bile gündem oldu.

Hepimiz bu çılgın adamın çıkışının sonucunu beklerken derin üzüntülerini belirten bir açıklamayla birlikte mağazaları kapama kararını açıkladı.

Geleceğe dair tahminler

Eee düşünecek vakit var tabii…

Ne olacak bu dünyanın hali derken aklıma gelenler… Politikacı tipi ve tarzı değişecek, ihtimal daha paylaşımcı yönetim tarzına gideceğiz, devletten beklentilerimiz sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik konularında artacak, aileler çocuklarının meslek seçimine çok zor yön verebilecekler, çocuklarımızda daha çok iş kaybetme korkusu ve paniği başlayacak, paranın yerini daha çok kartlar ve yeni parasal araçlar alacak, robotla üretim-dağıtım ve droneların hızla çoğaldığı bir dünyaya yatırım artacak, gıda güvenliği ve regülasyonlar sorgulanacak, paketli ürünlere güven artacak, plastik ambalajların geri dönüşümlüleri makbul olacak, yerel markalar daha kıymetlenecek, kaynağını bildiğimiz, güvenilir aile şirketlerinin üretimlerine talep artacak, üretim ve dağıtım şirketlerinin giderek online dünyaya yatırımlarının arttığını göreceğiz, ülkelerin tarım ve hayvancılık politikaları daha önem kazanacak, sağlık sektörü ve çalışanlarının mevcut itibarları daha da artacak, televizyon ve eğlence dünyası hızla değişmeye devam edecek, sivil toplum kuruluşları giderek dünyanın her yerinde kuvvetlenecek. İletişim şekli ve yöntemleri tamamen değişecek...

Son günlerde elimizdeki cihazlardan hepimiz yayın yapar olduk.

Tekrar birlikte olabilmen yollarını bu küçük ekranlarda arıyoruz.

Ben de kendi Instagram sayfamdan konuklar alıp sohbetler ediyorum.

Korona'lı günlerde motivasyon