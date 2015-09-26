AKP, seçim çalışmalarına “Bismillah” diyerek başlamış.

Bir de seçim şarkısı bestelemişler bunun için.

Adı, “Haydi Bismillah!”

Tuttum bunu.

Büyük bir yaratıcılık.

Başlığını duyar duymaz gerisi kendiliğinden sökün etti dudaklarımdan.

Sessizce mırıldandım.

* * *

Haydi Bismillah!

Çocuklarımız doğarken bile şanslı doğsun. Onları kolejlerde, paralı, çok özel okullarda okutalım. Mezun olur olmaz devlete sözleşmeli elaman, bürokrat, danışman; yoksulu, garibanı ise şehit yapalım.

Haydi Bismillah!

Turizmi teşvik adıyla kıyak yasalar yapalım, GDO’lu tahıllar limanlarda beklesin, üniversiteden temiz raporları alalım, mecliste el ele verelim; bir gecede şipşak kanunlar çıkaralım, kıyak emeklilik yapalım.

Haydi Bismillah!

Henüz basılmamış kitapların arkasına düşelim, toplatma kararları alalım, gazete ve matbaalara baskınlar yapalım; savcılara talimatlar verelim; yazılmakta olan kitapların dijital kopyasını bilgisayarına indirenin de, paylaşanın da, dağıtanın da başka bir ortama kopyalayanın da suç işleyeceğini söyleyerek topluma korku salalım.

Haydi Bismillah!

Orduya kumpas kuralım, camiye bomba koyalım, generalleri içeri tıkalım; kirli çamaşırlar dökülüp de cerahat ortaya saçılınca adını montaj koyalım.

Haydi Bismillah!

Eyvah, teröristler geçecek! Düzmece raporlar üretip Roboski’de çocukların üzerine bombalar atalım. Yargıyı atlatıp, mahkemeyi geçelim; parça parça cesetleri, lime lime olmuş ölüleri unutup, geceleri yatağımızda dualar eşliğinde bir güzel uyuyalım.

Haydi Bismillah!

Daha çok çalışalım, daha çok kazanalım, fakire fukaraya yardım yapalım; bulgur dağıtalım, pirinç dağıtalım, kömür dağıtalım. Harcayamadığımız paraları sıfırlayalım, sıfırlayamadıklarımıza konaklar köşkler alalım.

Haydi Bismillah!

Vatana, millete hizmet için Kültür ve Turizm Bakanı olalım, Kars’ta İnsanlık Anıtı’nı yıkalım, parasını verip Üniversiteden SİT raporu alalım, Urla’da mozaikleri kaldıralım.

Haydi Bismillah!

Çocuklarımıza çürük raporları alalım, hepsini genç yaşta işadamı yapalım; kimi ihracatçı olsun, kimi kolay ithalatçı, kimilerine gemi filoları düzelim. Parası olan muaf olsun yurttaşlık görevinden, olmayanı yüce vatanımıza bekçi yapalım.



Haydi Bismillah!

Devletin en yüce makamlarına çıkalım, bakan olalım. Memleket hayrına komisyon alıp İsviçre malı, Patek Philippe 5101G marka, 300 bin Franlık saat takalım.

Haydi Bismillah!

Birinci derece SİT alanına mahkeme açalım, oraya villalar, hemen yakınına ise cami yapalım. Öğlen namazını kılıp pazarlık yapalım, kaçak villaları yıkarım diyen valiyi görevden alalım.

Haydi Bismillah!

Boğaziçi’nde birinci derecede SİT alanı Sevda Tepesini Arap Kralına satalım, 200 milyon TL vakıflarımıza bağış alalım; iki yıl sonra bu güzelim tepeyi milletin hayrına imara açıp Kral Abdullah’a saray yapalım.

Haydi Bismillah!

Göz nuru verip, alın teri dökelim, AB limanına demir atmak için bakan olalım. Her güne duayla, nurla başlayalım; Cuma olsun namaz kılalım, internetten tombala çekip üstüne iki ayet sallayalım, Bakara’yı makaraya alalım, çikolata kutularına dolar tıkıştırıp halkımıza hediye dağıtalım.

Haydi Bismillah!

Baraja takılsa keşke partiler, ne süper olur! Haydin, halk geliyor, yüzde 10 barajının arkasına sığınalım, vekilleri çaktırmadan çalalım, bir güzel demokrat olalım.

Haydi Bismillah!

Gezi’de ölü çocuklar üzerine destan yazalım; ses çıkaranın gözünü oyup ıssız bir sokakta kıstırarak kafasını kıralım. Çoluğu-çocuğu, yaşlısı-genci, düşüneni-taşınanı, yazanı-çizeni içeri tıkalım; rüşveti vereni-alanı, hırsızı-arsızı, tetikçiyi-katili dışarı salalım.

Haydi Bismillah!

Boğaza boncuk boncuk oteller, rezidanslar yapalım, arkasına gökdelenler dikip Süleymaniye Camii’ne de bir çizik atalım. Parkı, bahçeyi, fidanı, bostanı talan ederek, fırsatını yakalayıp kupon arazileri güzelce kapalım.

Haydi Bismillah!

ÖTV, KDV, SGDP diye köylüyü, çiftçiyi, emekliyi perişan edelim; mücevheri muaf sayıp mazota fahiş vergi koyalım; köyleri yakıp yıkarak boşaltalım; milleti İstanbul’a toplayıp nüfusu patlatalım; ülke kalkınsın diye daha çok kamyon, daha fazla otomobil satalım, Boğaz’a bir delik, iki delik, üç delik daha açalım; Milletin a.ına koyan müteahhite ihale üstüne ihale satalım.

Haydi Bismillah!

Ali Sami Yen Stadı’nı yıkalım, adını bile unutalım; yerine ağaç değil, daha çok beton dikelim; refahımız artsın, daha çok kalkınalım diye İstanbul’a yeni bir şehir daha katalım; Beykoz Kundura’yı satalım; Cibali’ye özel üniversite, ormana yarış pisti, ana yollara AVM yapalım.



Haydi Bismillah!

Kabataş’ta başörtülü geline dayak, çocuğuna işkence! Bebek arabasını yuvarlatıp kadının üzerine işetelim; televizyonlara dehşet, gazetelere sürmanşet başlık atalım; belediye başkanı, bakanı, daha daha büyük bakanı koro halinde en yüksek perdeden yalan atalım.

Haydi Bismillah!

Cami’ye de ayakkabılarıyla girdiler, üstüne bira bile içtiler, öpüştüler, seviştiler! Nasıl da günaha girdiler! TV kanallarından, gazetelerden avazımızın çıktığı kadar bağıralım. Doğruyu söylemekten vaz geçmeyen imamı sürelim, dokuz köyden kovalım.

Haydi Bismillah!

Yolumuz Galatasaray’a düşerse, kulaklarımızı tıkayalım, Cumartesi Annelerinin çığlıklarını duymayalım, ellerinde kayıp resimleri, arkamızı dönüp görmeyelim,

Bilumum faili meçhullerin üstünü kapatalım, tecavüzcüyü hoş görüp, işkenceci polislere terfi yapalım.

Haydi Bismillah!

Daha fazla, daha fazla çalışalım; emniyet amiri, yetmez vali olalım, İstanbul’u bibere, gaza boğalım. Daha çok çalışarak göze girelim, terfi edelim, bakan olalım; hırsızın önüne yatıp, mahkemede takipsizlik kararı, trafikte geçiş üstünlüğü, üstüne ödül verelim; adalete zincir vurup hukuğun mezarını kazalım.

Haydi Bismillah!

Seçim yapıldı, sandıklar açıldı; başkanlık hayal oldu, üstelik iktidar da elden gitti! O halde masa devrildi, masal bitti, barış da gitti. Silahlar çıksın kınından, mermiler sürülsün namlulara; pistler hazırlansın, uçaklar kalksın, başlasın patlamaya artık bombalar; haydin sefere çıkalım, Cizre’ye, Beytüşşebap’a, Yüksekova’ya savaş açalım.

Haydi Bismillah!

Yarasın, bir gece ansızın bakan olalım; yasayı masayı yok sayalım, arama emrini falan boş verelim, savcının kapısını kıralım, yaka paça ederekten içeri atalım.

Haydi Bismillah!

Bütün işleri taşerona havale edelim, asgari ücretliyi köle yapalım. Varoştan geldim diye övünürken tuzun kuruyunca üst perdeden nutuk atalım; aç kalıp, bağırıp çağıranı terörist sayalım, ananı da al git diyerekten üstüne bir de caka satalım.

Haydi Bismillah!

İki dudak arasında müsteşar, işletmeye bürokrat, bankaya genel müdür olalım; çok çalışalım, çok kazanalım; ayakkabı kutusuna sığmazsa paralar, olmazsa çikolata kutusuna koyalım, hayır işlemek için imam hatip ya da cami yapalım.

Haydi Bismillah!

Emirle hizaya gelsin yargı, iki dudağın arasında işlesin hukuk; Anayasa Mahkemesi bir canavar olsun, Sayıştay raporları hak getire, Danıştay kararlarını yok sayalım; Ankara Orman Çiftliği'ne haşmetli bir saray yapalım. HSYK’ya bir güzel operasyon çekip kolluk dayanırsa kapıya, başka çare yok, “kaç oğlum kaç” yapalım.

Haydi Bismillah!

Paralelden hesap sormak için yargıyı yamuk yapalım. Yargıtay’a bile meydan okuyalım. Bir gece ansızın torbaya koyarak dershaneleri kapatalım, milli eğitime bağlı tüm yöneticileri görevden alalım, bütün liseleri birden bire imam hatip yapalım.

Haydi Bismillah!

Bütün zeytinleri sökelim, köylünün suyunu keselim, derelere setler çekelim, üstüne HES ler yapalım! Karşı koyan olursa önüne jandarmayı, polisi; arkasına kepçeyi, panzeri dikelim; direniş devam ederse eğer çoluğu-çocuğu, kadını-yaşlıyı bibere, gaza, zehire boğup dereye tepeye püskürtelim.

Haydi Bismillah!

Rütbeli, rütbesiz, çok bilir danışmanlar olarak milletin ve devletin bekası için toplanalım; İki adım ötede Halep’e varmak için 4 adam gönderip, iki füze sallatarak bahaneler yaratalım.

Haydi Bismillah!

Emevi Camii’nde namaz, Süleyman Şah Türbesi’nde niyaz edelim; telefonla cihatçılara koordinat, Suriyeli Müslümanlara akıl verelim, Keseb’i Hıristiyanlardan kurtaralım; gizli ödenekten harcama üstüne harcama yapalım; bisküvi kutularında mühimmat, Suriye’ye TIR’lar dolusu demokrasi taşıyalım.

Haydi Bismillah!

Kömüre, madene rödovans yapalım.

Çiftçiyi yerinden, yurdundan edelim, onları işsiz, güçsüz, üstelik çaresiz bırakalım; yeraltına sokup Soma’da cinayete kurban verelim, adına fıtrat diyerek, ölmeyip geride kalanın kıçına tekme vuralım.

Haydi Bismillah!

Darbe yasalarıyla yola devam edelim; okullarda zorunlu din dersi kalsın, Alevi’yi zorla Sünni yapalım. Daha fazla çalışmaya devam edelim, Diyanete başkan olalım; Mersedes’e binelim, olmazsa Mercedes’ten inip zırhlıya binelim.

* * *

Şarkı güzel.

Tam AKP’yi anlatıyor.

Ancak öğrendik ki, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yasaklanmış.

CHP’li bir vekilin, din istismarcılığı olacağı gerekçesiyle olan başvurusu yol açmış buna.

Kötü olmuş!

İyi bir seçim şarkısı olurdu doğrusu.

Çok da iyi nakarat tutardı.

On üç yıllık AKP iktidarını anlatmanın bir özeti olurdu.

Fazla söze gerek kalmaz, sadece bu şarkının sözlerini mırıldanmak yeterdi.

Şimdi önümüz seçim.

AKP on üç yılda yaptıklarını unutturmamak, kazandıklarını kaybetmemek için elinden ne gelirse yapacağa benziyor.

Vekil adayları şimdiden düşmüş bile yola.

Kimilerinin bir elinde Kuran, diğerinde akıllı cep telefonları.

Belli ki, internetten arayıp tombaladan çeker gibi sallayacaklar ayetlerini.

O cami senin, bu cami benim şuhu içinde pozlar vererek dolaşacaklar kameralara.

Altlarında son model, lüks araçları.

Hediye olarak sunulmak üzere VIP yurttaşlara, hep bir şeyler bulunacak yanlarında.

Ya bir ayakkabı kutusu olacak bu, belki de bir çikolata paketi.

Dilleri, o malum şarkıyı mırıldanacak usuldan:

Haydi Bismillah!

Haydi Bismillah!

@yusufnazim