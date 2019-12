'İKTİDARA SUÇÜSTÜ YAPMALI!'

Bir gün, bütün çocuklarımız “ABV!!! (Allah belanızı versin!) diye bağırarak bizi terkedip bilinmeyen bir gezegene gitse, Küçük Prens’in ardından, Exupéry’nin yaptığı gibi, ne yaparız? Bir dakika çocuklar, açıklayabiliriz, mi diyeceğiz, ne?



Bu konu beni 11 yaşımdan beri takip ediyor. Algıda seçicilik belki. Bireysel tarihimde de ana eteğini o yaşta bırakmak zorunda kalınca, bırakıldığım yeri sahiplenmişim, terkedildiğimi sandığım yeri yuvam bilmişim, o yaşta yaşamıma giren alanı, mekânı, uzamı, yaşantılar birikimini ilk aşk olarak kafama kazımışım: Aaa İstanbul! Bir de mecaz bulmuşum ilk aşkıma: Çorabının kaçtığının farkına varmayan mağrur fahişe. Harcanan, hasarlı çocuklar, gençler konusuna tutkuyla bağlanmışım. O çocukları anlatan Kemalettin Tuğcu’nun hassasiyetine inanmışım, Bekir Yıldız’ı ve Fakir Baykurt’u da yine o çocuklara sahip çıkıldığı ölçüde sevmişim. İngiliz edebiyatı okurken Charles Dickens’a, özellikle de Oliver Twist’e tutkuyla bağlanmışım. Mezuniyet tezimi yine telef edilen iki kardeşin olağandışı öyküsünü, akan suda bitirerek anlatan George Eliot’ın The Mill on the Floss romanı üzerine yazmışım, Patiska’yı, ve Şükrü Erbaş’ın şiiri “Çocukları Öldürdüler”i bestelemişim. Yastıkadam’ı (Martin McDonagh) Türkçeye çevirmişim. 400 Darbe (Truffaut) ve Kayıp Çocuklar Şehri ("La Cité des Enfants Perdus"/Marc Caro ve Jean-Pierre Jeunet), Amelie, Şarküteri gibi filmleri izlemeye doyamamışım, öyküde, sinemada çocuk anlatıcıları önemsemişim. Kendi izimi sürmüşüm vesselam. Düşlerini, rüyalarını ya da hayallerini arayanları hep sevmişim.

İster empati deyin, ister başka bir isim/sıfat yakıştırın. Çocukların düşlerinin, geleceklerinin çalınması söz konusu olunca ya da atık konusu açılınca, çöpten toplanabilecek, geri dönüşüm isteyen bir “Kayıp Çocuklar Şehri” mecaz olarak hep çıkıyor karşımıza. (Bir kısmı kayıp, büyük bir kısmı ‘Yitik’ çocuklar. Sorumluluk sahipleri kaleme alıyor (Beliz Güçbilmez), diğerleri meseleyi sahneye taşıyor (Şafak Uysal ve Laboratuar Gösteri Sanatları Araştırma ve Proje Topluluğu)



Şehr-ü Evlad’üz-Ziyan, geçtiğimiz tiyatro festivali sırasında izleyemediğim bir yapıt. Fakat bu sıralar itaat kültürü, konverjans kültürü diye kafa yorarken ben, baktım yeniden sahneleniyor, kaçırmadım bu kez, siz de kaçırmayın. Garajİstanbul süreğen olarak sahiplenmeli bu projeyi.

İktidarın oyna dediği alanda (sahne önündeki sulu şeritte) yeri dar bulan gençlerin, birbirleri ile oyalanırcasına, birbirine dayanmak, yan yana yürüyüp üretebilmek yerine birbirlerinin üzerine basarak, tüketerek devindikleri, sahte ya da yüzeysel iletişimle idare ettikleri, iradeden yoksun oldukları işleniyor; biri varken ötekinin sözde varolduğu, plastik mankenler gibileştiği ve canlı-cansız karşıtlığının hep gözümüzün önünde dönüp durduğu bir gösteri.

Atıklaşacağı daha baştan belli çocuklarımızın, gençlerimizin bırakmak istedikleri izler, düşler, edimler, iktidar temsilcisi bir ‘kara’ adam tarafından sürekli olarak temizleniyordu. Bu kara güç (daha sonra gelen kendini icat eden mucit masalında da Mustafa Kemal Atatürk sonrası iktidarlar olarak ima edildi) gençleri izledi, yönlendirdi, onların plastik bedenlerle oyalanmasını sağladı; ön şeritte oyun başında içinde varoldukları su (can suyu gibiydi) şerit dışına taşmasın diye uğraştı, cumhuriyetin uzamlarını yönetti, ayarladı, değiştirip dönüştürdü. Oyunu da ışıklandırılmış bir küple döngüsel kurguda başlattı ve bitirdi. Zemin hep temiz kaldı.Gençlerin yüzleri silindi (“Kendi yüzüm dalgalanmıyor!”) fakat unutuşun temiz yüzü kaldı. Bu oyun, üç kez oynandıysa, Ancyra kızın tarihinde dördüncü kez de oynanır korkusu da bize kaldı. Amerikalı kızılderililer, hiç görmedikleri İspanyol gemilerini, hiç görememişler ya. Bu dalgalar da neyin nesi diye ufka bakıp bakıp sonra hayal etmişler yabancı cisimleri de öyle görmüşler gelen fatihleri. Geç kalmışlar tabii ki.

Bir ara, kızlardan birinin zemini temizlemekte kullanılan bezin üzerinde ayakta durup beklemesine bayıldım. Üstünde duracak yeri kalmadı, gitti bezin üstünde durdu. Bu durum ironisi harikaydı. Geniş alanlarda dans edip oynamaları, özgürlüklerini doya doya yaşamalarını bırakın, ikili ilişkilerde bile aksak bu gençlerin zamanla, kendilerine itaat kültürünün tanıdığı ölçüde dar alanlarda, hiç değilse kendi çizdikleri kozalar, dar çemberler içinde var olmalarına da izin verilmedi, o çemberler de bir bir silindi. Anlatı zamanı geçmiş zaman gibiyken şimdileşti, bir dost aradılar ama gün akşam oldu. Yitik kuşaklar listesine adlarını kaydetmeye mahkumdu hepsi. Nafile çabaladıklarını biliyorlardı. Bu açıdan karamsardı bu temsil. Hayat veren su, daha sonra anlatıcının da sesinin boğulduğu işkence aletine bu yüzden dönüştü. İroni üstüne ironi. Güzeldi vesselam.