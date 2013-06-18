Yusuf Eradam

TARİH
18 Haziran 2013
Bu eylemler, zorba AKP iktidarına karşı, bizi götürdükleri uçuruma karşı direniştir ve GENÇ eylemlerdir, gençlerin eylemleridir.Devamını Oku
TARİH
26 Ağustos 2012
Ben bilmem, eşim bilir. Yumuşatılmış dahi olsa bilen beydir. \"Bilmek,\" kolayca kazanmanın yolunu bilmek olmuşturDevamını Oku
TARİH
30 Nisan 2012
Tiyatro korkusunun kökleri Yunanca theatron (izleme yeri) ve phobia (korku) sözcüklerinin birleşimine dayanır...Devamını Oku
TARİH
09 Ocak 2012
Bilim kurgu uzmanı ve yeni yılın ilk günü çok erken yitirdiğimiz canım arkadaşım...Devamını Oku
TARİH
28 Kasım 2011
Meksika’ya bir konferansta konuşma yapmaya gittim ve Mayalar, Azteklerle haşır neşir iki hafta geçirdim....Devamını Oku
TARİH
06 Ekim 2011
Tarihin her döneminde, dünyanın her yerinde iktidar, kendi dünya görüşü...Devamını Oku
TARİH
11 Ağustos 2011
Benim yaptıklarım, yapmak istediklerim devede kulak kaldı.Devamını Oku
TARİH
15 Temmuz 2011
Bu yazımda daha önce yaptığım “KARDEŞ ÖYKÜLER” çağrıma örnekler ve ipuçları vereceğim.Devamını Oku
TARİH
21 Haziran 2011
Libya, Kuzey Afrika ülkeleri derken Suriye’de yine savaş oyunları oynanıyor. Amerika ve batılı ülkeler oyun taktiklerini...Devamını Oku
TARİH
31 Mayıs 2011
Seçimlerden önce bir de Hamakat Partisi de kurulmalıydı. Cahil Türkiye Partisi...Devamını Oku
TARİH
16 Mayıs 2011
Goyakla! Ah Goyakla! Sen ölmemişsin anladığım!Devamını Oku
TARİH
25 Nisan 2011
“Ben başında mücevherler taşıyan bir sanatçıyım, çakıl taşları ile beş taş oynayamam” der...Devamını Oku
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