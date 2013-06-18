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Yusuf Eradam

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TARİH

18 Haziran 2013

Bu eylemler, zorba AKP iktidarına karşı, bizi götürdükleri uçuruma karşı direniştir

Bu eylemler, zorba AKP iktidarına karşı, bizi götürdükleri uçuruma karşı direniştir ve GENÇ eylemlerdir, gençlerin eylemleridir.

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TARİH

26 Ağustos 2012

Yalnızlar Evrenkenti & Recep

Ben bilmem, eşim bilir. Yumuşatılmış dahi olsa bilen beydir. \"Bilmek,\" kolayca kazanmanın yolunu bilmek olmuştur

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TARİH

30 Nisan 2012

TİYATROFOBİ!

Tiyatro korkusunun kökleri Yunanca theatron (izleme yeri) ve phobia (korku) sözcüklerinin birleşimine dayanır...

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TARİH

09 Ocak 2012

SATILMIŞ & BOSHLAND!

Bilim kurgu uzmanı ve yeni yılın ilk günü çok erken yitirdiğimiz canım arkadaşım...

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TARİH

28 Kasım 2011

BEŞİKTEN MÜZEYE FAŞİZM!

Meksika’ya bir konferansta konuşma yapmaya gittim ve Mayalar, Azteklerle haşır neşir iki hafta geçirdim....

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TARİH

06 Ekim 2011

ÇEVİR SİVİL İTAATİ YANMASIN!

Tarihin her döneminde, dünyanın her yerinde iktidar, kendi dünya görüşü...

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TARİH

11 Ağustos 2011

Sevginin Ritmi & Baro

Benim yaptıklarım, yapmak istediklerim devede kulak kaldı.

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TARİH

15 Temmuz 2011

YABANCILARIN NEZAKETİ

Bu yazımda daha önce yaptığım “KARDEŞ ÖYKÜLER” çağrıma örnekler ve ipuçları vereceğim.

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TARİH

21 Haziran 2011

Savaş oyunları, Kung-Fu panda, Angelina & Darüşşafaka

Libya, Kuzey Afrika ülkeleri derken Suriye’de yine savaş oyunları oynanıyor. Amerika ve batılı ülkeler oyun taktiklerini...

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TARİH

31 Mayıs 2011

MUHTEŞEM KANSER! TÜRKİYE CAHİLLEŞTİ!

Seçimlerden önce bir de Hamakat Partisi de kurulmalıydı. Cahil Türkiye Partisi...

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TARİH

16 Mayıs 2011

EYY: Ezik Yetiştirme Yurdu!

Goyakla! Ah Goyakla! Sen ölmemişsin anladığım!

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TARİH

25 Nisan 2011

HAYSİYET BAŞÖĞRETMENİMİZ: MACİDE TANIR !

“Ben başında mücevherler taşıyan bir sanatçıyım, çakıl taşları ile beş taş oynayamam” der...

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