Zehirleme: Dünya Kupası'na alarm

Toplamı şimdilik 25 yıl ediyor. O da, “şimdilik."

Yeniden Başkanlığa seçilmesinden sonraki ilk dakikalarda kendisine yöneltilen bir soruya, sözüm ona, espriyle karşılık veriyor:

“Yok hayır, yüz yaşına kadar Başkan kalmaya niyetim yok."

Rusya’nın önceki gün yapılan seçimlerde yeniden Devlet Başkanı seçilen Putin...

O espri yaparken, Avrupa’da bazı medya organlarında çok farklı yorumlar yayınlanmaya başlıyor:

“Bu hileli seçim karşısında, Rusya’da önümüzdeki Haziran-Temmuz aylarında yapılacak dünya futbol şampiyonasını boykot etmek gerek”.

Rusya’da zaten başka birinin seçilmesini kimse beklemiyor ancak, Putin’in yeniden seçilmesi, her şeye rağmen, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa’da hiç hoş karşılanmıyor.

Hele de, İngiltere’de.

Onun Başkanlığı ile geçen yıllarda yarattığı uluslararası sorunlar, Çeçenistan, Ukrayna, Kırım, faili meçhul cinayetler, doğalgaz ve petrol tehditleri ve derken...

1999 - 2024 ve ?

KGB şefliğinden siyasete 1999’da Başbakan olarak atlıyor.

Yeltsin sürpriz bir istifa ile Başkanlık'tan çekilince, Putin aynı yıl Devlet Başkanı oluyor. 2000 yılında da seçimle ilk kez Devlet Başkanlığı koltuğuna oturuyor. 2004’te yeniden seçiliyor.

2008’de yerini Medvedev’e bırakıyor, kendisi Başbakan oluyor. Ama, ipler onun elinde.

2010’da Medvedev, Putin’in israrıyla anayasa değişikliğine gidiyor, Devlet Başkanlığı süresi dört yıldan altı yıla çıkıyor.

2010’da Putin 2018’e, yani bu yıla kadar yeniden Başkan seçiliyor, önceki gün tekrar Başkan, 2024’e kadar.

1999’dan 2024’e...

Rusya’nın başında şimdiden 25 yıl.

Bugünden hevesli olduğu söyleniyor, 2024’te 2030’a doğru .

Putin 1952 doğumlu, şu anda 65 yaşında, Ekim’de 66’ya basıyor.

Koltuk... Malum çok tatlı geliyor.

Ya Rus halkına? Öfff, ne çile be!..

Ama, seçen Rus halkı.

Ne kadar Rus halkı?

Ne kadar “gerçek seçim” ise, o kadar Rus halkı.

Zehirli iğne

Putin’in seçilmesinin daha ilk saatlerinde Avrupa’nın bazı ülkeleri rahatsızlıklarını dile getirmekten çekinmiyor. Özellikle İngiltere.

Şu anda İngiltere ile Rusya arasında eski ajan Sergey Skripal’in zehirli iğne ile suikast girişimine maruz kalması dolayısıyla bir kriz var. Kriz bu iki ülke arasında gibi ancak, başka ülkelere de yayılma eğiliminde.

Gerçi emekli olmuş ancak Sergey, İngiltere ve Rusya arasında “çifte ajanlıkla” suçlanıyor ve İngiltere’de saldırıya uğruyor.

Fransa ve Almanya, İngiltere ile birlikte bu suikast girişiminden Putin’i sorumlu tutuyor. Putin ise, her zamanki gibi soğukkanlılığını koruyor:

“Tam da seçim öncesinde benim böyle bir şey yapmam mümkün mü? Çok gülünç bir iddia."

Buna karşılık, İngiltere saldırının Ruslar tarafından işlendiğinden çok emin:

“Yaptığımız teknik araştırmalar olayda kullanılan zehirin dünyada tek bir yerde üretildiğini ortaya koymuştur, bu ürün bir Rus firması tarafından üretiliyor”.

Ajan cinayeti ve Putin’in yüzde 76.67 gibi çok yüksek oranda seçilmesi, yorumları aniden kimsenin aklına gelmeyecek başka bir yöne kaydırıyor:

“Dünya Futbol Kupası'nı boykot edelim, Rusya’ya gitmeyelim.”

Olur mu olmaz mı, şu anda tartışma daha epey ham, pek olurmuş gibi görünmüyor ancak, bu siyaset, hiç belli olmaz.

1980’de Rusya Afganistan’ı işgal ediyor. Aynı yıl Olimpiyatlar Moskova’da. 144 ülkeden 66 ülke olimpiyatları boykot ediyor. Moskova Olimpiyatları'na katılmayan ülkeler arasında Amerika, Almanya, Çin, Japonya ve Kanada da var. Yani, olimpiyatları olimpiyat yapan ülkelerin önde gelenleri.

Seçimdeki yüzde 76 oy oranı ve zehirliği iğne ile suikast girişimi, Türkiye’de bizim kendi içine kapanıklığımız, kendi dev sorunlarımızla boğuşmamız nedeniyle bize hayli uzak duruyor. Ne var ki, dünya başka türlü dönüyor.

Bir zehir de Amerika’dan

Zehirli iğne... Bir de Amerika’da... Bir tartışma da orada.

Amerika... Malum, “uygar ülke”...

O “uygar ülkenin” pek çok eyaletinde idam cezası var. O eyaletlerden biri de Oklahoma.

İdam bazı eyaletlerde gaz odası, bazı eyaletlerde elektrikli sandalye yoluyla uygulanıyor. Oklahoma’da zehirli iğne ile.

Oklahoma zehirli iğnede sorun yaşıyor, idamda kullandığı zehir Avrupa’dan ithal ediliyor, Avrupa ülkeleri de bir süredir bu zehri artık satmıyor.

Oklahoma yönetimi buna çare buluyor:

Hayvanları zehirlemekte kullanılan azotlu bir kimyevi (zehirli) iğne ile soluk borusunu tıkamak.

Ne de olsa, “uygar ülke”.

Avrupa, eski bir çifte ajanın zehirli iğne ile suikast girişimine maruz kalmasını Rusya ile siyasal bir krizin ilk adımı olarak görürken, Oklahoma Eyaleti de, yine zehirli iğne ile idamı ele alıyor.

Oklahoma ve Putin... İkisi de zor durumda. Zehirli iğnelerden dolayı ikisi de eleştirilerin hedefinde.

Putin zehirli iğne iddialarına gülüp geçiyormuş gibi yapsa da, işlerin yavaş yavaş ciddiyete büründüğünün farkında.

Yeniden Devlet Başkanlığı'na seçilmesi nedeniyle şu anda onu hiç bir Batılı ülke kutlamış değil.