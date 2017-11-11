“Yerli otomobil” için ödenen 47 milyon avro nerede?

7 Şubat 2017, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü CHP milletvekili Tahsin Tarhan’ın bütçe görüşmelerindeki sorusuna yazılı yanıt veriyor.

Tarhan’ın sorusu şu:

“Milli otomobilimiz geliyor, dediniz. Bunu seçim malzemesi yaptınız. Biz elbette milli otomobile karşı değiliz. Ama, bu arada SAAB’a verdiğiniz 47 milyon avronun hesabını verin. Hangi firmayla, hangi banka üzerinden ödeme yapılmıştır?”

Kocaeli milletvekili Tarhan otomotiv sektöründen geliyor. Başından beri de, AKP’nin “yerli otomobil üretimi” ile ilgili söylem ve faaliyetlerini yakından izliyor.

Otomobil firması SAAB bir ara, Nihat Ergün Sanayi Bakın iken, otomobil üretimi için projesini getiriyor, Ergün kabul etmiyor.

SAAB aslen Çin kökenli, Çin bunu İsveç’e satıyor. İsveç de SAAB’ı bize satmak istiyor.

Dört anlaşma

Daha sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık döneminde yine de SAAB ile “yerli otomobil üretimi için” anlaşma yapılıyor.

Ve SAAB’a proje için 47 milyon avro ödeniyor.

Ödeme üzerine 2017 bütçesi görüşülürken, Tarhan “ödediğiniz 47 milyon Avro nerede” diye soruyor.

Bu arada Blim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Faruk Özlü atanıyor. Özlü’nün imzasıyla 7 Şubat 2017’de Tarhan’ın sorusuna verilen yanıt aynen şöyle:

“NEVS firmasıyla aşağıda dökümü ve bedelleri verilen dört adet sözleşme imzalanmıştır.

Dört adet anlaşmanın sözleşme tutarı toplam 47 milyon 700 bin avrodur. Bunun 46 milyon 609 bin 322 avrosu Ziraat Bankası Gebze Şubesine sözleşme bedeli olarak yatırılmıştır.

Bu tutarlara KDV ve stopaj dahil değildir”.

Şimdi yeni bir proje

O tarihte 46 milyon 609 bin 322 avro bankaya yatırılıyor. Ne için?

Yerli otomobil üretimi için.

Ancak, arada ne otomobil var, ne yerli ya da milli bir proje ya da uygulama, hiç biri yok.

O paradan ve projeden ses çıkmazken, geçen hafta “ortaya beş babayiğit” çıkıyor ve anlı şanlı bir törenle “yerli otomobil üretimi için” anlaşma imzalıyor.

Ancak, daha önce ödenen ve ödendiği Bakan Özlü’nün yazılı yanıtıyla kesinleşen yuvarlak hesap 47 milyon avro nerede?

Ödendiği halde proje ya da araba nerede?

Proje neden uygulama imkanı bulmuyor?

O projeye rağmen, AKP bu yönde neden yeni bir girişimde bulunuyor?

Proje ortaya çıkmadığına göre ki, zaten bu nedenle “beş babayiğit” bir araya geliyor, 47 milyon Avro o firma tarafından Türkiye’ye geri ödenmiş mi, ödenmemiş mi?

47 milyon Avro nerede?

Meclis araştırması

47 milyon avronun peşini bırakmayan Tahsin Tarhan hafta başında Meclis Araştırma önergesi veriyor. Önergesinde şunu söylüyor:

“Türkiye’de yerli otomobil yapılabilir ancak, uygulanan yöntem yanlıştır, diye defalarca ikaz etmemize rağmen, dinletemedik. Bugün gelinen noktada beş farklı şirketle yeniden imzalar atıldı. Ve her şey sil baştan başladı.

Peki, bu zamana kadar, yerli otomobil üreteceğiz, diye harcanan 47 milyon avronun sorumlusu kim? Bu paralar nereye gitti? Kimin sorumluluğu vardı?

Bu marka batmış, buradan yerli otomobil çıkmaz, dememize rağmen, 47 milyon avroyu nasıl heba ettiklerinin hesabını versinler”.

İlginç bir konu.

Kamu oyunun bilgisi yok. Zaten 47 milyon Avro ödendiğini bilen kim bilir kaç kişi var?

Ama, o paralar nerede?

Meclis Araştırması önergesi ne olacak?

Ne olacak, AKP oylarıyla reddedilecek.

Ama, önerge Meclis’te görüşülürken, insanlar yine de, belli ölçüde bilgi sahibi olacak.